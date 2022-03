Ripple verrouille 800 millions de XRP dans un séquestre qui pourrait inonder les échanges | Cryptomonnaie

Le géant des paiements Ripple a verrouillé 800 millions de XRP sous séquestre en suivant le calendrier programmé des retraits.

200 millions de XRP seraient utilisés pour couvrir les dépenses de fonctionnement de Ripple, tandis que le reste est transféré vers des bourses comme Bitstamp.

Le retrait de Ripple a déplacé les marchés, faisant baisser les prix du XRP dans un contexte de pression de vente croissante.

Le marché est ému par le récent retrait prévu du XRP par le géant des paiements Ripple pour couvrir les dépenses opérationnelles et le distribuer aux clients du monde entier. Le prix du XRP a repris sa tendance à la baisse.

Le prix de l’ondulation plonge en réponse aux échanges d’inondation XRP

Ripple Labs a déplacé 100 millions de XRP après avoir verrouillé 800 millions de jetons altcoin sous séquestre. Le retrait était prévu et le géant du paiement a effectué trois transferts vers les bourses Bitstamp et Bittrex.

Le géant du paiement a déplacé pour 39,3 millions de dollars de jetons XRP en trois transactions. Ripple a déplacé les jetons XRP pour couvrir ses dépenses d’exploitation et payer ses clients dans le monde entier dans le cadre du calendrier.

Les jetons XRP déplacés ont touché les portefeuilles d’échange et les comptes séquestres, et les partisans estiment qu’un pic de l’offre en circulation de l’altcoin pourrait augmenter la pression de vente.

Le géant du paiement Ripple est le plus grand détenteur public de l’altcoin ; par conséquent, la hausse du solde XRP sur les bourses et de l’offre en circulation pourrait influencer négativement le prix.

Gert van Lagen, analyste crypto et trader, a évalué la tendance des prix Ripple et a observé un drapeau haussier pluriannuel en jeu sur le graphique mensuel. L’analyste soutient que le prix Ripple a éclaté et a testé le drapeau haussier. Le prochain obstacle est la forte résistance de Fibonacci à 0,92 $. Gert van Lagen a identifié une divergence baissière dans la tendance des prix Ripple.

$XRP [1M] | observations mensuelles :

+ bullflag pluriannuel en jeu (jaune) -> éclaté et testé ;

+ Résistance lourde de Fibonacci après évasion (rouge) ;

+ Divergence baissière sur le RSI mensuel ; N’hésitez pas à construire votre stratégie de trading sur la base de ce graphique/de ces informations.#NFA #Ondulation pic.twitter.com/W7Dno4arGc – Gert van Lagen (@GertvanLagen) 2 mars 2022

Les analystes de Netcost-Security ont prédit une opportunité d’achat dans Ripple avant que l’altcoin n’atteigne 1,06 $.