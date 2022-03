Tencent dépose un brevet lié aux concerts virtuels dans Metaverse | Cryptomonnaie

Le conglomérat technologique chinois Tencent a déposé un brevet de concerts virtuels auprès de l’Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA) selon le traqueur de données commerciales Qichacha. L’application arrive alors que les entreprises chinoises se précipitent pour sécuriser les marques Metaverse.

Même si la Banque populaire de Chine (PBoC) a pris une position ferme contre le métaverse et les jetons non fongibles (NFT) en novembre, déclarant qu’elle les suivrait avec des outils de lutte contre le blanchiment d’argent, plus d’un millier d’entreprises chinoises ont soumis plus de 16 000 métaverses. -demandes de marques liées selon un rapport du journal chinois The Paper.

Malgré les avertissements, la multinationale chinoise Tencent, colosse de la technologie et du jeu vidéo, a mené la charge de la Chine dans le métaverse.

Selon le South China Morning Post, des sources affirment que Tencent a envoyé une lettre interne à ses employés en octobre de l’année dernière, concernant la création d’un nouveau studio « F1 » sous sa filiale TiMi Studios qui impliquera des employés de Chine, des États-Unis , Canada et Singapour.

Le 31 décembre de l’année dernière, Tencent a organisé le tout premier concert virtuel de Chine dans le Metaverse, une célébration du Nouvel An appelée TMELAND qui a vu plus de 1,1 million de fans se joindre à la durée du festival. Tencent a également acquis la société de concerts animés Wave, basée à Los Angeles, qui utilise la technologie de capture de mouvement pour créer des concerts virtuels réalistes.

Les concerts Wave ont connu un énorme succès dans le passé et ont gagné en popularité pendant la pandémie en tant que nouvelle façon pour les musiciens de dialoguer avec les fans. Lorsque The Weeknd a utilisé les services Wave pour diffuser un concert virtuel en direct sur TikTok en août de l’année dernière, il a attiré environ 2 millions de téléspectateurs dans le monde et a collecté 350 000 $ pour l’initiative Equal Justice.

Reste à savoir si les ambitions de la multinationale chinoise seront affectées par les régulateurs locaux. S’exprimant lors d’un sommet national sur la sécurité financière le 26 novembre, Gou Wenjun, directeur de l’unité de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) à la PBoC, a mis en garde contre les dangers associés aux nouvelles tendances de l’écosystème crypto, telles que les NFT et le métaverse. . Il a affirmé que s’ils n’étaient pas réglementés, ces actifs pourraient facilement être utilisés à des fins illicites telles que le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.

Le Quotidien du Peuple, le journal officiel du Parti communiste chinois, a également émis un avertissement à propos du métaverse le 9 décembre, déclarant que «la réglementation devrait être encouragée à passer avant l’innovation».

Malgré les présages inquiétants des médias nationaux et des banques contrôlées par l’État, la Chine n’a toujours pas fourni de précisions supplémentaires sur les réglementations connexes.