La hausse de Dogecoin est limitée à 0,20 $ alors que DOGE continue de s’enrouler | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin s’enroule sous une ligne de tendance à la baisse, suggérant un manque de volatilité.

Une cassure de cette barrière est susceptible de propulser DOGE à 0,163 $, constituant une hausse de 23 %.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,127 $ invalidera la thèse haussière de DOGE.

Le prix du Dogecoin est bloqué, produisant des hauts plus bas et des bas égaux entre deux barrières cruciales. Au fur et à mesure que cette action sur les prix progresse, DOGE devient de plus en plus enroulé. Une cassure de cette consolidation est susceptible de se produire, entraînant une montée en puissance rapide.

Le prix Dogecoin sera bientôt lancé

Le prix du Dogecoin a établi quatre hauts inférieurs et trois bas égaux depuis novembre 2021. Une ligne de tendance tracée grossièrement le long des chandeliers de ces hauts oscillants montre une barrière de résistance en baisse.

Alors que DOGE est coincé entre la ligne de tendance susmentionnée et le niveau de support de 0,127 $, cela signale qu’une cassure sera explosive. Le prix du Dogecoin rebondit actuellement sur la barrière horizontale et fera une course de 15% pour la ligne de tendance à la baisse.

Une clôture décisive au-dessus de cet obstacle ouvrira la voie à DOGE pour retester la barrière de résistance hebdomadaire à 0,163 $. Ce mouvement représenterait une ascension de 23 % par rapport à la position actuelle – 0,132 $. Il y a de bonnes chances pour DOGE de former un sommet local autour de 0,163 $, mais une résurgence de la pression d’achat combinée à l’intention des teneurs de marché de collecter des liquidités pourrait pousser la pièce meme à retester l’obstacle de 0,194 $ et à le dépasser.

Cette extension porterait le gain total de 23% à 47% pour le prix Dogecoin.

Graphique DOGE/USDT sur 1 jour

Alors que les choses semblent exceptionnellement optimistes pour le prix du Dogecoin, un échec à dépasser la ligne de tendance à la baisse indiquera une faiblesse de la part des acheteurs. Cependant, si DOGE produit un chandelier quotidien proche en dessous de 0,127 $, cela créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière.

Dans ce scénario, le prix du Dogecoin pourrait chuter de 41 % et revoir le niveau de support de 0,0746 $.