L’agence fiscale américaine décide de rejeter le procès des parieurs de Tezos qui ont refusé le remboursement et ont exigé un procès | Cryptomonnaie

L’Internal Revenue Service soutient que Joshua et Jessica Jarrett n’avaient pas le droit de refuser le remboursement de près de 4 000 $, qui a été payé, donc l’affaire devrait être abandonnée.

L’IRS a demandé lundi le rejet d’une action en justice intentée par deux jalonneurs de Tezos, affirmant que l’agence avait déjà remboursé un peu moins de 4 000 $ d’impôts plus les intérêts aux particuliers.

Joshua et Jessica Jarrett ont poursuivi l’IRS en 2021 au motif qu’ils n’auraient pas dû payer d’impôt sur le revenu sur les jetons Tezos qu’ils ont gagnés en jalonnant sur le réseau. En décembre, l’IRS a offert un remboursement au couple, qui a déclaré qu’il refusait de l’accepter afin de forcer un tribunal fédéral à statuer sur la question de savoir si l’IRS peut taxer la crypto acquise grâce au jalonnement en tant que revenu (en plus de taxer les transactions crypto comme un gain ou une perte en capital).

Dans une requête en rejet et un mémoire de 12 pages à l’appui déposé plus tôt cette semaine, l’IRS a déclaré que les Jarretts ne pouvaient pas refuser le remboursement et que l’affaire devait être classée. L’affaire Jarretts a été financée en partie par la Proof of Stake Alliance (POSA).

« Malgré l’obtention de la réparation complète qu’ils demandent dans leur plainte, les Jarretts pensent qu’il s’agit toujours d’une affaire ou d’une controverse » en cours « car la Cour n’a pas encore statué sur la question de savoir si les récompenses de jalonnement sont imposables en tant que revenu lorsqu’elles sont reçues. Ils suggèrent dans leur lettre qu’ils peuvent simplement refuser le remboursement pour lequel ils ont intenté une action en justice afin de «faire valoir leurs droits» », indique le dossier. « Les Jarretts soutiennent essentiellement qu’ils peuvent poursuivre cette affaire pour forcer les États-Unis à expliquer pourquoi ils ont accordé le remboursement, puis obtenir un avis consultatif de la Cour sur ces raisons. Ce n’est pas le cas.

Le remboursement d’impôt (3 793 $) plus les intérêts (208,03 $) a été versé le 14 février, a indiqué l’IRS.

Selon le dossier, l’IRS s’attend à ce que les plaignants contestent la requête en rejet de l’IRS, mais a déclaré qu’aucune des exceptions possibles ne s’appliquerait, soulignant la façon dont les affaires d’impôt et de remboursement d’impôt sont perçues au sein du système judiciaire américain.

« Même si les Jarretts font de futures demandes de remboursement sur la base de l’argument selon lequel les récompenses de jalonnement ne sont pas un revenu imposable lorsqu’elles sont reçues, cette controverse serait » tout au plus similaire « . Ce n’est pas suffisant. Et étant donné que c’est le Jarrett [sic] premier costume pour demander un remboursement après avoir payé la taxe sur la réception des jetons de récompenses Tezos, les Jarretts ne peuvent pas montrer des cas répétés échappant à l’examen », indique le mémo.

L’IRS a déclaré qu’il n’y avait « plus rien à juger », que le remboursement n’était « pas une offre de compromis » et que l’affaire était donc terminée.

«Les demandeurs peuvent, selon leur hypothèse, demander un remboursement au cours d’une future année d’imposition. Ou peut-être pas. Cela dépend non seulement de la question de savoir s’ils gagnent des récompenses de mise pour une année donnée, mais également de savoir si – en tenant compte de tous les autres revenus, déductions et paiements qu’ils déclarent sur un rendement futur – ils déclarent un autre trop-payé », a déclaré l’IRS.