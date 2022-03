Le prix Ethereum va revoir 3 200 $ alors que les traders ETH franchissent un obstacle critique | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum a dépassé le SMA de 50 jours à 2 853 $, indiquant la hausse de la pression d’achat.

Un nouveau test réussi du SMA de 50 jours scellera l’évasion et prévoira un passage à 3 200 $.

Un chandelier de douze heures clôturé en dessous de 2 558 $ créera un creux plus bas et invalidera la thèse haussière pour l’ETH.

L’action des prix d’Ethereum est coincée entre deux barrières majeures depuis le 24 janvier. La récente tendance haussière a permis à l’ETH de franchir une barrière de résistance vitale, signalant l’intention des haussiers d’aller plus haut.

Prix ​​​​Ethereum pour revoir les barrières rigides

Le prix Ethereum a défini une zone d’approvisionnement, s’étendant de 3 188 $ à 3 393 $ le 15 janvier, avant de revenir de 36 % au niveau de support hebdomadaire à 2 324 $. Un rebond de la prise de pied hebdomadaire a conduit à une reprise complète qui a retesté la zone d’approvisionnement, mais l’élan manquait, conduisant à un rejet.

Après avoir retesté la barrière de support hebdomadaire à 2 324 $ pour la deuxième fois, l’ETH tente à nouveau de revoir l’obstacle de 3 200 $. Jusqu’à présent, le prix d’Ethereum a traversé la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours à 2 853 $ et le teste actuellement à nouveau pour signifier une cassure réussie.

Un rebond de cette barrière est probable, et les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le rallye qui en résulte teste à nouveau la limite inférieure de la zone d’approvisionnement à 3 188 $. Dans un cas très haussier, ETH pourrait atteindre la limite supérieure à 3 393 $, ce qui coïncide à peu près avec le SMA de 100 jours.

Graphique ETH/USDT sur 12 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix d’Ethereum, une ventilation du SMA de 50 jours indiquera une pression accrue du côté de la vente. Ce mouvement doit se redresser et établir un plus bas plus élevé pour maintenir les perspectives optimistes.

Si les acheteurs ne le font pas, entraînant un chandelier de douze heures en dessous de 2 567 $, cela créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière du prix Ethereum.