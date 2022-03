Terra surpasse toutes les principales crypto-monnaies, mais le retrait de LUNA à 74 $ est probable | Cryptomonnaie

L’action des prix de Terra continue de choquer le marché du crypto.

LUNA approche de ses sommets historiques, mais un recul est très probable.

Les conditions de survente indiquent un nouveau test d’une zone de cassure critique pour confirmer le support.

Le prix de Terra a connu un rallye massif au cours de la dernière semaine et demie. Depuis le creux de 47,30 du 20 février 2022, LUNA a atteint 93,30 $, soit plus que le double de LUNA en seulement dix jours. Cependant, l’extrême du mouvement montre maintenant des signes d’épuisement et un recul pourrait bientôt se produire.

LUNA se rabattra sur un fort support Ichimoku près de % 75

L’action des prix LUNA a été une surprise importante et un point positif au cours des deux dernières semaines. Il a secoué de nombreuses inquiétudes concernant la débâcle de Wormhole. Terra a récupéré la quasi-totalité de ses pertes du 27 décembre 2021 au 31 janvier 2022.

D’un point de vue d’analyse technique et d’Ichimoku, LUNA s’est considérablement déséquilibré. En conséquence, il existe désormais des écarts importants entre les corps des chandeliers quotidiens et le Tenkan-Sen. Cependant,

les écarts entre les corps Tenkan-Sen et chandeliers ne durent pas longtemps. En tant que tel, un retour au Tenkan-Sen à 75 $ est très probable.

La zone d’une valeur de 75 $ contient également le Kijun-Sen quotidien et le sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span B). Une observation intéressante sur le graphique des prix quotidiens de LUNA est l’absence d’un nouveau test de la cassure au-dessus du nuage Ichimoku.

Les extrêmes des oscillateurs de LUNA sont d’autres facteurs contribuant à la probabilité d’un recul du prix de Terra. Par exemple, l’indice de force relative est proche du premier niveau de surachat dans un marché haussier (80), tandis que l’indice composite se négocie à des sommets historiques. De même, l’oscillateur Optex Bands est maintenant en territoire de surachat extrême et ce depuis cinq jours consécutifs.

LUNA/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Bien qu’un recul à 75 $ soit la méthode la plus probable pour un retour à la moyenne, ce n’est pas la seule méthode. Par exemple, le prix LUNA pourrait s’échanger latéralement dans le système Ichimoku tandis que le Tenkan-Sen revient lentement (monte) à l’équilibre avec le prix. Dans ce scénario, le prix de LUNA se négocierait probablement dans une fourchette pour les sept à douze prochains jours.