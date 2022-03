Bitcoin rencontre une résistance majeure avant que BTC ne commence une flambée des prix de 20% | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin complète la condition d’entrée haussière la plus recherchée au sein du système Ichimoku Kinko Hyo.

Le retracement de Fibonacci à 50 % a stoppé le mouvement à la hausse, mais les acheteurs se sont consolidés près de l’ouverture de mercredi.

Une cassure générerait de nouveaux sommets sur trois mois et 2022.

L’action des prix du Bitcoin mardi a capitalisé sur le rallye massif de lundi, prolongeant l’élan haussier pour une clôture haussière de près de 3%. Cependant, alors que BTC approchait les 45 500 $, les vendeurs sont intervenus et ont stoppé tout nouvel élan.

Le prix du bitcoin complète une entrée haussière qui signale une nouvelle phase d’expansion haussière, mais doit encore casser le retracement de Fibonacci à 50 %

Lundi (et confirmé à nouveau mardi), le prix du Bitcoin a complété ce que les traders et les analystes d’Ichimoku attendaient depuis le début de 2022 : une cassure haussière idéale d’Ichimoku. La règle pour cette entrée est la suivante :

La clôture actuelle se situe au-dessus du nuage Ichimoku (Senkou Span A et Senkou Span B). Le Tenkan-Sen est au-dessus du Kijun-Sen. Si le Tenkan-Sen est en dessous du Kijun-Sen, alors le Kijun-Sen doit être plat ou pointer vers le bas tandis que le Tenkan-Sen pointe vers le haut. Le futur Senkou Span A est au-dessus du futur Senkou Span B. Le Chikou Span est au-dessus des corps des chandeliers et dans un espace ouvert. L’espace ouvert est une condition où le prix n’interceptera pas le corps d’un chandelier au cours des cinq à dix prochaines périodes.

Alors que les traders doivent encore confirmer la cassure en poussant le prix du Bitcoin à la hausse, lors de la confirmation, le prochain objectif de BTC est proche de la zone de valeur de 59 000 $ où un nœud de volume élevé dans le profil de volume étendu de 2021 et l’extension de Fibonacci à 161,8 % existent.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Un retrait pour retester le point de contrôle du volume 2022 et Senkou Span B à 42 700 $ est très probable et même souhaitable d’un point de vue haussier. Un repli est haussier car un nouveau test de la résistance antérieure transformée en support aide à confirmer la cassure et à établir un signal clair pour les traders agressifs et conservateurs indiquant qu’il est approprié d’entrer dans des entrées longues.

Les risques baissiers ont été atténués mais demeurent une menace. Les perspectives haussières à court terme seront invalidées si le prix du Bitcoin clôture à 37 000 $ ou moins. Dans ce scénario, Bitcoin confirmerait un piège haussier massif et initierait l’inverse de l’entrée actuelle d’Ichimoku – la cassure baissière idéale d’Ichimoku – avec de nouveaux creux prévus proches du niveau de prix de 28 000 $.