XRP enroulé et prêt à rebondir à plus de 33% malgré les préoccupations persistantes de la SEC | Cryptomonnaie

Le prix du XRP a confirmé une clôture au-dessus du nuage Ichimoku lors de la séance de négociation de mardi.

Les traders continuent d’acheter la baisse, traitant le Kijun-Sen comme support.

Une évasion claire n’a pas encore eu lieu mais pourrait être imminente.

L’action sur les prix XRP a été rejetée après avoir terminé une cassure haussière idéale d’Ichimoku lundi et mardi, mais a continué à pousser des clôtures plus élevées. Le XRP se situe désormais entre une zone restreinte de support et de résistance : le niveau de prix partagé de 0,77 $ avec le point de contrôle du volume 2022 et le quotidien Kijun-Sen comme support, et le sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span B) à 0,78 $ comme résistance.

Le prix du XRP voit la structure de support continuer à augmenter alors qu’une percée importante se profile

Le prix XRP a développé une opportunité d’entrée haussière sur son graphique point et figure d’inversion de 0,02 $ / 3 cases. La configuration longue théorique est un ordre d’achat stop à 0,82 $, un stop loss à 0,74 $ et un objectif de profit à 1,06 $. Le commerce représente une récompense de 3: 1 pour la configuration du risque avec un objectif de profit projeté de 30% à partir de l’entrée. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit implicite après le déclenchement de l’entrée.

XRP/USDT $0.02/3-box Reversal Point and Figure Chart

Cependant, les risques baissiers demeurent préoccupants. Le prix du XRP est très proche de dépasser le nuage Ichimoku sur le graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo. Mais au cours des cinq prochains jours, le nuage devient beaucoup plus mince.

Avant le dimanche 6 mars, 2020, le seuil que les traders doivent atteindre pour positionner le prix XRP dans une cassure Ichimoku baissière idéale devient beaucoup plus facile. Au lieu de clôturer en dessous de 0,64 $ pour initier une nouvelle tendance à la baisse, les traders n’ont qu’à clôturer le XRP en dessous de 0,74 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo XRP/USDT

Si les traders veulent maintenir le prix XRP au-dessus de la zone de valeur de 0,75 $ et pousser pour la zone de valeur de 1,00 $, alors une cassure au-dessus du nuage Ichimoku avant dimanche est plus que probablement nécessaire.