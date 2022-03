Analyser les risques de pression de vente derrière Bitcoin, Ethereum et Dogecoin | Cryptomonnaie

L’un des principes fondamentaux de la cryptomonnaie est la décentralisation. C’est un composant central qui permet de ne pas avoir à faire confiance à une entité centralisée pour les actions économiques de la blockchain. Il est courant chez les investisseurs d’essayer de comparer différentes blockchains en mesurant leur degré de décentralisation. Mais les comparer nécessite une méthode fiable et réaliste qui mesure la décentralisation. En raison de la nature pseudonyme de la blockchain et du fait que lier des entités à des pseudonymes est une tâche futile, cela devient difficile. En parlant de blockchains de couche 1, de nombreuses façons sont disponibles pour mesurer différentes caractéristiques de la décentralisation. Certains se concentrent sur la centralisation de la capacité de production de blocs et déterminent ainsi combien d’entités compromises sont nécessaires pour contrôler la blockchain. Ceci est mesuré avec des métriques telles que le coefficient de Nakamoto ou le coefficient de Gini.

Mais qu’en est-il de la propriété actuelle des pièces du réseau ? La répartition de cette propriété de l’offre circulante est l’une des plus intéressantes pour les investisseurs en raison des risques de concentration qui peuvent conduire à une pression vendeuse accrue et donc à une dépréciation des prix.

Pour mesurer la décentralisation de la propriété, nous utilisons un indicateur appelé Holdings Distribution Matrix qui montre une répartition des différents groupes d’adresses en fonction du solde qu’ils détiennent. Ces soldes sont convertis en USD et représentés en pourcentage sur le total de l’offre en circulation :

Indicateur de distribution des avoirs BTC via IntotheBlock

En commençant par Bitcoin, on peut apprécier à quel point plus de la moitié de l’offre en circulation est sur des utilisateurs avec moins de 0,001 BTC (44 $ aux prix actuels). Cela renforce l’idée que la plupart des détenteurs de BTC ne sont pas de riches investisseurs. Le groupe d’individus ayant le plus grand pouvoir d’achat est celui dont les soldes se situent entre 1 000 et 10 000 BTC (44 M$ à 442 M$). Il y a plus de 2 000 individus qui détiennent un pouvoir d’achat combiné de plus de 200 milliards de dollars et contrôlent plus de 27 % de l’offre en circulation. Actuellement, il existe quatre adresses uniques qui détiennent plus de 100 000 BTC, ce qui signifie qu’il pourrait s’agir d’entités détenant plus de 4,4 $Beach. Bien que 3 d’entre eux soient connus pour être les portefeuilles froids des principaux échanges, il y en a un qui pourrait potentiellement être lié à Microstrategy.

Indicateur de distribution des avoirs ETH via IntotheBlock

En ce qui concerne les ETH, il est vraiment surprenant que plus de 70% de l’offre totale soit détenue par des investisseurs avec moins de 0,01 ETH (30 $). Ceci est particulier étant donné que l’utilisation de l’ETH n’est pas particulièrement bon marché. Le groupe avec le plus grand pouvoir d’achat se compose de sept adresses avec plus de 70 milliards de dollars de pouvoir d’achat. Ils détiennent 21% de l’offre et selon l’explorateur de la blockchain, trois d’entre eux sont des contrats intelligents (Wrapped ETH for DeFi use, ETH2 staking address et Compound equivalent cETH) tandis que les adresses restantes appartiennent à deux échanges centralisés et à deux détenteurs inconnus.

DOGE Holdings Distribution Indicateur via IntotheBlock

L’idée la plus notoire sur la distribution DOGE est la façon dont une seule adresse détient plus de 23% de l’offre. Cela représente 4,25 milliards de dollars aux prix actuels. Certaines rumeurs pensent que ce détenteur unique pourrait être Elon Musk, ou encore plus plausible un portefeuille Robinhood. Certains vont même plus loin dans le complot en déclarant que l’activité de ce portefeuille est liée à d’autres des principaux portefeuilles mentionnés précédemment d’ETH et de BTC. Qui sait? Par ailleurs, l’offre circulante de DOGE semble répartie de manière très équitable par rapport aux autres blockchains.

En comparant le nombre d’adresses contrôlant plus de 90 % de l’offre, une approximation résumant le nombre d’adresses et l’offre que nous obtenons : environ 2,0 % pour BTC, 0,3 % pour ETH et 0,7 % pour DOGE. Cet argument a été une critique courante de la propriété centralisée des crypto-monnaies, malgré cela, nous devons tenir compte de trois mises en garde importantes :

Il s’agit simplement d’une approximation du fait que les adresses sont utilisées comme proxy des détenteurs uniques. Ceci est imparfait en raison de la caractéristique pseudonyme des blockchains présentées ici, où une seule entité pourrait créer plusieurs portefeuilles et les contrôler séparément. Bien que les échanges techniquement centralisés soient les véritables propriétaires de la plupart de ces crypto-monnaies, pratiquement cette propriété appartient à leurs clients, ce qui peut facilement fausser les mesures analysées. Les plates-formes de contrats intelligents telles qu’Ethereum ont tendance à concentrer leur offre dans des contrats intelligents qui gèrent des fonds, généralement via des applications DeFi. Ainsi pratiquement les fonds y sont temporairement déposés et leur propriété réelle est plus répartie.

En plus des informations présentées ci-dessus, il existe une corrélation entre la durée d’existence d’une blockchain et la concentration de sa propriété de pièces. Cette relation est liée aux cycles d’appréciation où les augmentations du prix des pièces attirent de nouveaux acheteurs tout en incitant les grands détenteurs à se décharger d’une partie de leur solde sur fiat afin de prendre des bénéfices ou de rééquilibrer leurs portefeuilles. De cette manière, une partie de leurs pièces est distribuée à ces nouveaux détenteurs. Bien que ces appréciations de prix soient liées aux courbes d’adoption et à l’appréciation de la crypto dans son ensemble, on peut affirmer qu’au fil du temps l’offre circulante de crypto-monnaies tend à diminuer sa concentration et donc à augmenter sa décentralisation tant que leur appréciation de prix se poursuit dans le temps.