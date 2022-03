Axie Infinity s’apprête à récupérer 85 $ dans une vague haussière | Cryptomonnaie

Axie Infinity voit les investisseurs revenir avec un intérêt significatif.

AXS voit un large afflux d’investisseurs et de détaillants alors que les Russes recherchent des moyens de paiement alternatifs.

Attendez-vous à voir une dynamique se renforcer, entraînant des sommets inédits pour 2022.

Axie Infinity (AXS) est à nouveau sur le devant de la scène alors que les investisseurs se sont lancés dans l’action des prix depuis lundi. C’est un peu contre-intuitif car les marchés mondiaux ont connu l’un de leurs pires jours à ce jour, mais les crypto-monnaies ont vu des afflux d’investisseurs et de détaillants alors que les Russes recherchent des modes de paiement alternatifs qui ne sont pas sanctionnés. Avec cela, la demande s’épaissit dans AXS et pourrait voir une explosion massive vers 85,00 $, atteignant de nouveaux sommets pour 2022.

Les traders AXS devraient atteindre de nouveaux sommets pour l’année

Axie Infinity est de retour en bonne forme car l’afflux des deux derniers jours est venu d’investisseurs et d’individus ordinaires qui se sont déversés dans l’espace de la crypto-monnaie et ont mis AXS sur le devant de la scène. Les investisseurs commencent à regarder au-delà de la portée de la Russie et de l’Ukraine et regardent plus loin lorsque les crypto-monnaies viendront sur le devant de la scène. C’est une autre histoire pour le commerce de détail, où plusieurs échanges crypto voient une demande globale de la part de la Russie alors que les gens recherchent des moyens de paiement alternatifs pour contourner les sanctions actuelles pour acheter de la nourriture et payer leurs factures.

Avec ce trio de doubles entrées dans l’action des prix AXS, attendez-vous à voir d’autres hausses se produire dans les prochains jours. Une fois que la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 60,36 $ est cassée avec l’ancien niveau pivot, attendez-vous à voir une forte hausse vers 70,00 $ – 73,62 $. Avec ce mouvement, un nouveau sommet pour 2022 sera imprimé, et avec la demande persistante de crypto-monnaies en provenance de Russie, attendez-vous à voir même 85,22 $ et le niveau de résistance R2 pour ce mois-ci être renversé par des traders augmentant l’action des prix AXS.

Graphique journalier AXS/USD

Le déploiement massif de troupes russes en Ukraine continue de faire la une des journaux. Plusieurs médias rapportent que Kiev est encerclée et coupée du reste de l’Ukraine. Avec un autre échec possible des pourparlers de paix, attendez-vous à une nouvelle intensification de la violence, ce qui ramènerait AXS à des niveaux favorables à 44,45 $. Les traders peuvent peser lourdement là-dessus pour pousser l’action des prix en dessous de ce niveau vers 40,00 $ et le niveau de support mensuel S1.