Ripple propose une réglementation intelligente pour la crypto-monnaie en collaboration avec le Congrès | Cryptomonnaie

Le géant des paiements Ripple cherche à travailler avec le Congrès et les régulateurs sur la réglementation intelligente des crypto-monnaies.

Les dirigeants de Ripple pensent que le secteur de la cryptomonnaie n’est pas le Far West ; plusieurs entités en crypto cherchent à travailler de manière proactive avec les régulateurs.

Ripple poursuit sa tendance haussière ; les analystes identifient les opportunités d’achat avant que le prix de l’altcoin n’atteigne 1,06 $.

Les dirigeants de Ripple pensent que la crypto-monnaie n’est pas le « Far West », contrairement au point de vue du président de la SEC, Gary Gensler. Le géant des paiements est au milieu de son procès avec la SEC, et il a proposé de collaborer avec le Congrès et de travailler sur une réglementation intelligente de la crypto-monnaie.

Le géant du paiement Ripple cherche à travailler avec le Congrès

Alors que la procédure de la Securities and Exchange Commission contre Ripple se poursuit, le géant des paiements a proposé de collaborer avec le Congrès sur la réglementation des crypto-monnaies.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que le secteur de la crypto-monnaie est le « Wild Wild West », mais Ripple est d’un avis contraire. La responsable de la politique publique de Ripple, Susan Friedman, a noté que les entités de crypto-monnaie cherchent de manière proactive à travailler à la réglementation.

Le géant des paiements a proposé de travailler avec le Congrès pour développer une réglementation intelligente de la crypto-monnaie qui favorise l’innovation dans l’industrie tout en protégeant les fonds des investisseurs.

John Deaton, fondateur de Cryptolaw et promoteur de Ripple, estime que la décision du tribunal sur l’opposition de la SEC à la requête de Ripple demandant la divulgation des notes de réunion entre le PDG et l’avocat Elad Roisman pourrait être la « plus grande décision du procès » à ce jour.

Deaton pense que les notes pourraient renforcer le dossier de Ripple contre le régulateur si des notes sont produites. Brad Garlinghouse était convaincu que XRP n’est pas un poste de sécurité non enregistré lors de la réunion de 2018 avec l’ancien commissaire de la SEC, Elad Roisman.

Les développements dans le procès SEC contre Ripple ont eu un impact sur le prix de l’altcoin puisque le géant du paiement est le plus grand détenteur public de la crypto-monnaie. Les analystes ont évalué la tendance des prix Ripple et ont noté que XRP surpasse Ethereum sur le graphique quotidien Ichimoku et pourrait présenter une opportunité d’achat avant d’atteindre 1,06 $.