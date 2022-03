Prédiction de prix AVAX: la vague d’achat dans la crypto vise 100 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix d’avalanche prend une pause après un long rallye de deux jours sur un regain d’intérêt pour les crypto-monnaies.

AVAX voit un potentiel de hausse alors que le plafond des prix est à nouveau testé.

Attendez-vous à voir une cassure au-dessus de la ligne de tendance du plafond et des haussiers se débarrassant de la tendance baissière.

L’action des prix de l’avalanche (AVAX) a connu une forte tendance à la hausse cette semaine alors qu’une vague de nouveaux intérêts a poussé les crypto-monnaies à la hausse. Avec le nombre massif de sanctions limitant les moyens de paiement en Russie, les habitants achètent de plus en plus de crypto-monnaies comme moyen de paiement alternatif pour les marchandises. Le regain d’intérêt pour les crypto-monnaies, dans un environnement très risqué, a conduit les traders Avalanche à amorcer une tendance haussière qui pourrait casser la tendance baissière depuis décembre 2021.

Les traders AVAX sont incités à briser la tendance baissière de décembre

Les traders d’avalanche constatent un intérêt large et significatif pour les crypto-monnaies à tous les niveaux, car de plus en plus d’étoiles sont sur le point de s’aligner en leur faveur. Non seulement les sanctions actuelles poussent les Russes à utiliser les crypto-monnaies comme moyen de paiement alternatif pour éviter ces sanctions, mais les banques centrales signalent qu’elles commenceront à limiter leurs hausses de taux à court terme. Cela alimente le sentiment de risque et a vu les investisseurs acheter des crypto-monnaies à tous les niveaux.

Attendez-vous à ce qu’AVAX prenne d’abord une pause, avec 90,00 $ s’avérant un niveau difficile à franchir car la ligne de tendance descendante rouge et ce chiffre important sont un gros obstacle. Mais avec la montée de la pression par le bas, attendez-vous à voir un gros pop une fois que 90,00 $ se sont cassés. Un solide rallye de 15% pourrait se présenter et toucher 100,00 $ et le niveau de résistance mensuel R1, ce mouvement brisant la tendance à la baisse présente depuis décembre.

Graphique journalier AVAX/USD

Avec la pression toujours croissante et de plus en plus de rapports faisant état de troupes entourant Kiev, cela pourrait encore s’aggraver et mettre les marchés mondiaux en difficulté. Attendez-vous à voir les investisseurs fuir à nouveau les crypto-monnaies et l’action des prix dans AVAX retomber à 70,00 $ ou 66,47 $ au niveau de support mensuel S1. Une nouvelle cassure à la baisse pourrait entraîner une chute vers 50,92 $ dans une situation où des rumeurs circulaient sur le déploiement d’armes nucléaires.