Le prix BTC a maintenant un support supérieur à 40 000 $, car les données montrent un événement de redistribution Bitcoin ‘ | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) « semble plutôt bien » au fur et à mesure que la semaine avance alors que les traders alignent des défis pour plusieurs niveaux de résistance importants.

Dans une mise à jour aux abonnés de Telegram le 2 mars, Filbfilb, un analyste de la suite commerciale Decentrader, a rejoint un sentiment de plus en plus haussier autour des perspectives pour BTC/USD.

Trader se concentre sur des niveaux supérieurs à 40 000 $

Après avoir surpris le marché avec une cassure lundi, Bitcoin a augmenté pour défier les sommets de février. Bien qu’ils ne les aient pas battus jusqu’à présent, les investisseurs et les commerçants ont réagi de manière extrêmement positive aux nouvelles, et les jauges de sentiment montrent une transformation rapide en cours sur le marché.

Pour Filbfilb, le pronostic est tout aussi rose après que BTC/USD ait dépassé à la fois la moyenne mobile (MA) sur 50 jours et un niveau hebdomadaire « massif », qui pourraient désormais servir de support.

« Bitcoin a l’air plutôt bien en milieu de semaine. Les HTF ont des niveaux clés qui sont remis en question », a-t-il résumé.

Dans un scénario plus sombre, le point d’intérêt pour les traders est de 40 770 $, ce qui constitue idéalement le minimum à la fin du week-end sur des délais de 3 jours.

« Un environnement un peu fou, littéralement au bord de tout ce qui est possible, compte tenu du conflit », a ajouté Filbfilb à propos de la situation macro actuelle.

Graphique BTC/USD avec niveaux marqués. Source : Filbfilb/TradingView

Même en tenant compte de la tourmente qui asservit actuellement les marchés mondiaux, cependant, des signes que le pire est passé pour la crypto en tant que classe d’actifs affluent.

Comme l’a noté Jurrien Timmer, directeur de la macroéconomie mondiale chez le géant américain de la gestion d’actifs Fidelity Investments, Bitcoin et les actions connexes semblent avoir mis en place une formation de «double fond».

En tant que tel, pour que BTC / USD continue, les sommets existants de février d’un peu moins de 46 000 $ devraient être basculés de manière convaincante vers le support.

Le support graphique quotidien progresse

Les données du carnet de commandes de la grande bourse Binance montrent également des mouvements de plus en plus haussiers de la part des traders ces derniers jours.

Au fur et à mesure que Bitcoin a augmenté, les offres ont augmenté progressivement, la nouvelle demande se situant désormais à environ 43 200 $. 45 000 $, quant à eux, restent un domaine majeur de pression côté vente.

Tableau des données du carnet de commandes BTC/USD (Binance). Source : Indicateurs de matériaux

Comme l’a rapporté la société d’analyse en chaîne Glassnode cette semaine, cependant, en faisant un zoom arrière, les données suggèrent que presque tous les acheteurs aux sommets historiques de 69 000 $ de novembre ont maintenant capitulé, ce qui réduit le désir général de sortir à des niveaux de prix entre là et le point actuel.

« Au cours de cette longue période de consolidation de 2,5 mois, une grande partie de l’offre a été transférée par les principaux acheteurs vers des bourses de vente. Cette offre a ensuite été progressivement absorbée par des acheteurs plus convaincus, la base de coût de ces pièces devenant plus lourdement pondérée entre 29 000 $ et 40 000 $ », a-t-il expliqué dans sa dernière newsletter hebdomadaire, « The Week On-Chain ». ”