Avis crypto avec Mike Ermolaev : Cassio Gusson sur le métaverse, la philosophie crypto | Cryptomonnaie

Découvrez les questions-réponses de cette semaine par le responsable des relations publiques de ChangeNOW, Mike Ermolaev, dans le cadre d’une série d’entretiens avec des experts en crypto-monnaie. Ses questions ne sont pas seulement liées à la cryptomonnaie, mais aussi personnelles – dont les réponses vous inspireront.

Une interview de Cassio Gusson, rédacteur en chef de Cointelegraph Brazil et auteur de centaines d’articles sur les crypto-monnaies et la technologie, est présentée dans cet article.

Cassio a étudié la publicité et le journalisme, se spécialisant dans la culture et la mondialisation. Et puis il s’est impliqué dans la politique brésilienne pendant 12 ans. Outre la cryptomonnaie, il a un large éventail d’intérêts et de passe-temps. Il aime l’art, la musique, la lecture et les voyages. Il s’agit de maximiser le potentiel des humains.

« Je garde les yeux et les oreilles ouverts et j’écoute la musique qui vient de l’incertitude », Cassio considère la crypto-monnaie d’une manière philosophique similaire, comme quelque chose qui est lié au sens de la vie et à la nature de la réalité.

Mike Ermolaev : En tant que rédacteur en chef de Cointelegraph Brazil et auteur d’articles étonnants sur la crypto-monnaie et la technologie, vous semblez en savoir beaucoup sur la crypto. Pouvez-vous décrire votre parcours avant d’entrer dans le monde de la cryptomonnaie ?

Cassio Gusson : Je travaille ici au Brésil depuis l’âge de 12 ans. J’ai commencé comme barman dans un club. Après cela, j’ai travaillé comme barman à l’université, puis j’ai été impliqué dans la politique brésilienne pendant 12 ans. Parallèlement à tout cela, j’ai obtenu un diplôme en publicité et en journalisme. Je me suis spécialisé dans la mondialisation et la culture.

Mais je n’aime pas parler de formation académique, car je crois que tout fait partie de notre formation en tant qu’êtres humains. Garder les yeux ouverts sur l’infini est ce qui compte vraiment ; cela nous empêche de croire qu’Elon Musk est un dieu.

Mike : Y a-t-il un philosophe dont la philosophie ressemble le plus à celle de la blockchain ?

Cassio : Je me suis intéressé au Bitcoin à cause de la philosophie derrière l’idée – la décentralisation, l’environnement cypherpunk ; et aussi principalement à cause de Jude Milhon qui n’avait rien à voir avec le Bitcoin mais avec le mouvement qui l’a précédé.

Milhon était un militant, un combattant de la liberté. Pour moi, c’est ce qui compte vraiment – se battre pour que les gens aient des chances égales. Pas pour qu’ils soient pareils, parce que c’est des conneries. La différence entre les gens est ce qui fait de nous des êtres humains. Vous êtes totalement différent de votre mère et ainsi de suite. Quoi qu’il en soit, offrir l’égalité des chances est ce en quoi je crois, et Milhon s’est battu pour cela.

La blockchain n’est pas une philosophie, c’est une technologie.

Mike : La crypto-monnaie pourrait-elle éventuellement remplacer la finance traditionnelle ? Si oui, quel impact cela aura-t-il sur notre vie quotidienne ?

Cassio : Écoute, je ne suis pas un saint et je ne suis pas meilleur que n’importe qui d’autre. J’ai aussi des préjugés et je veux aussi avoir de l’argent, donner une vie meilleure à ma famille, et j’aime bien manger et bien boire.

Pourquoi est-ce important que Bitcoin remplace la finance traditionnelle ? Pourquoi est-il important que le Bitcoin et les crypto-monnaies remplacent ou non le système financier traditionnel ? Apportera-t-il l’égalité des chances aux gens? Non.

La concentration de la richesse et du pouvoir restera la même qu’aujourd’hui. Bitcoin offre-t-il des opportunités ? Sûr. Mais la charrue a également ouvert des opportunités à des milliers de personnes à travers le monde. Bitcoin ne change rien. Ce sont les gens qui changent la vie, et c’est aussi l’utilisation qu’ils font de la technologie qui change tout.

Les gens ont la fausse illusion que le contrôle de l’État est responsable de la misère humaine. C’est de la merde. L’État n’est ni un diable ni un dieu, l’État a été inventé par des êtres humains, donc si l’État c’est de la merde, s’il imprime de l’argent comme un fou, s’il y a de la pauvreté dans le monde, ce n’est pas « la faute de l’État ». C’est ainsi que sont les humains – nous cherchons toujours quelqu’un à blâmer pour notre misère et n’assumons pas la responsabilité de nos actions.

Bitcoin remplaçant le dollar est inutile. L’argent n’est qu’un moyen. Ou croyez-vous que les gens seraient plus gentils, se respecteraient davantage, croyez-vous que les hommes arrêteraient de battre les femmes si Bitcoin devenait la nouvelle monnaie standard du monde ?

Les êtres humains cesseront-ils de s’entre-tuer, ou cesseront-ils de se battre, ou les gens respecteront-ils davantage la religion de l’autre simplement parce que le Bitcoin est devenu « la monnaie du monde » ?

Si Bitcoin devient la norme mondiale, vous et moi et tous les autres chercherons, comme aujourd’hui, des moyens de gagner et d’accumuler plus de Bitcoin. Juste ça.

Mike : Concernant le métaverse, il est actuellement au stade WIP, mais comment le voyez-vous évoluer ? Assistons-nous à l’aube d’une nouvelle ère, ou s’agit-il simplement d’une mode ?

Cassio : Nous vivons une vie d’illusions et de mensonges auxquels nous choisissons de croire pour donner un sens à notre existence. Tout ce que nos sens font, c’est recueillir des informations que notre cerveau doit interpréter. Il le mâche et recrache une « logique » que nous sommes capables d’absorber. Cela veut dire que rien n’est absolu et donc tout, absolument tout peut changer.

Comme Marx l’a dit un jour, tout ce qui est solide se fond dans l’air. Ainsi, le métavers n’est rien de plus qu’une partie du processus de tromperie de l’esprit et de donner un sens à la vie.

Ensuite, le métaverse est le contraire de la décentralisation. C’est intéressant car les investisseurs en cryptomonnaie sont «contre l’État» mais croient que le métaverse est différent de lui, alors qu’il s’agit en fait de la même chose. Nous devons penser l’État différemment. L’État n’est qu’un ensemble de règles conçues pour organiser les gens dans un temps et un espace donnés. Cet ensemble de règles est ce qui permet à des êtres humains différents de se comprendre et de co-vivre ensemble.

Dans le métaverse, celui qui crée le code régit les données. Et si nous sommes des données dans l’environnement virtuel, alors celui qui possède les données et le code dicte les règles. Vous ne pouvez pas fumer de l’herbe dans Decentraland si le code ne le permet pas. Le métavers est la privation de la liberté individuelle et non son émancipation. Vous ne pouvez pas croiser votre Axie avec votre avatar dans The Sandbox.

Je ne vois pas cela comme bon ou mauvais. Ce sont des choix. C’est à chacun de nous de choisir ce qui nous convient sur le moment.

Nous sommes toujours à l’aube d’une nouvelle ère. C’était comme ça avec chaque technologie que nous avons créée. Quand nous avons maîtrisé le feu, quand nous avons créé la roue, quand nous avons établi l’agriculture, quand nous avons navigué sur les mers, quand Gutenberg a commencé à imprimer la Bible… chaque fois c’était l’aube d’une nouvelle ère.

Je dis cela pour faire sortir la déification du métavers. Je crois que ce sera un moyen d’élargir les connaissances et d’amplifier les relations entre les êtres humains. Cela pourrait même nous donner l’immortalité un jour, mais ce que nous en faisons est ce qui compte.

Mike : Et l’évasion ? Est-ce que ça va être un problème global avec le métaverse ?

Cassio : Pour répondre à cela, nous devons d’abord être certains de ce qu’est la vie. Qu’est-ce que vivre ? Si vivre c’est donner un sens à l’existence alors il n’y a pas d’échappatoire, il n’y a qu’une nouvelle façon de donner un sens à la vie. Si vivre c’est « profiter de l’instant », alors il n’y a pas d’échappatoire, car le métaverse c’est aussi ça.

Si vivre c’est « sentir », alors il n’y a pas d’échappatoire car dans le métaverse nous ressentirons aussi.

Ce que nous appelons la vie est en constante transformation, et le métavers en fait partie. Il existe des théories qui soulignent que même les règles de l’univers ont été modifiées tout au long de leur existence. Par conséquent, je ne crois en aucune forme d’évasion, je crois aux transformations de la réalité et à la façon dont nous allons les gérer.

La réalité elle-même n’est qu’une construction de l’esprit.

Mike : Devrait-il y avoir un code éthique directeur pour les personnes participant aux mondes virtuels ?

Cassio : Ahahahaha comme je l’ai dit, le métavers c’est la privation totale de liberté. Celui qui possède le code commandera comment la vie doit être vécue dans l’environnement numérique. Donc, bien sûr, il y aura des codes d’éthique et des règles.

L’être humain aime et a besoin de pouvoir, et le pouvoir est le contrôle. Cela a déjà migré dans le métaverse et continuera à se transformer.

J’espère qu’il y aura toujours des hackers prêts à enfreindre les règles du code, à trouver des failles et à cracher au visage des créateurs.

Mike : Veuillez développer ceci : nous vivons à l’intérieur d’un métaverse que, de notre propre gré, nous avons choisi d’insérer pour éviter notre extinction dans une autre réalité, n’est-ce pas ?

Cassio : Nous vivons déjà dans un métaverse. Nous sommes déjà dans une réalité « parallèle » créée par nos sens et interprétée par notre esprit. Nous ne pouvons pas exister si l’ordinateur de notre esprit n’interprète pas les données captées par nos sens. N’est-ce pas un métavers ? N’est-ce pas une réalité « alternative » ?

Aussi, à quel point sommes-nous sûrs que nous ne sommes pas dans la « matrice » ?

Vous voyez, la réalité, ou ce que nous appelons la réalité, est une création de notre esprit. Peu m’importe que ce soit numérique ou, comme on le croit aujourd’hui, physique. Ce qui compte, c’est ce qu’on en fait.

Mike : Quels sont vos passe-temps et centres d’intérêt actuels en dehors de la crypto ?

Cassio : J’aime beaucoup de choses. L’art, la musique, la lecture (mais j’ai très peu lu), les voyages… Je ne sais pas, j’aime profiter de toutes les possibilités qui s’offrent à l’être humain. Garde mes yeux et mes oreilles ouverts et écoute la musique qui vient de l’incertitude. Donc, si l’une de ces entreprises veut m’offrir un voyage dans l’espace, faites-le moi savoir ! hahaha

Mike : Je vais parler avec une variété d’experts en crypto-monnaie tout au long de cette série d’entretiens. Avez-vous des suggestions sur une personne interviewée et des questions à poser?

Cassio : Bien sûr.

Question 1 pour Adam Back : Pourquoi a-t-il enregistré Blockstream en 2009 alors qu’il dit n’être revenu au Bitcoin qu’en 2013 ?

Question 2 pour Jihan Wu : Croit-il toujours que le Bitcoin Cash est meilleur que le Bitcoin ?

Question 3 pour Tony Vays : combien d’argent a-t-il perdu sur des transactions qui ont mal tourné ?

Question 4 pour Edward Snowden : Est-il tombé sur des documents concernant la vie sur d’autres planètes ?

Mike : Une dernière réflexion que vous aimeriez partager ?

Cassio : Qui crée des dieux crée aussi des démons.