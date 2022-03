Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les Altcoins explosent alors que BTC se prépare pour la prochaine étape | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a plus de place à la hausse avant de rencontrer la zone d’approvisionnement hebdomadaire, s’étendant de 45 550 $ à 51 860 $.

Le prix d’Ethereum devrait continuer à surfer sur la vague haussière à 3 200 $.

Le prix d’ondulation renverse un obstacle crucial, signalant qu’un passage à 1 $ est plausible.

Le prix du bitcoin a connu une augmentation massive de la pression d’achat qui l’a propulsé à proximité d’une zone d’approvisionnement cruciale. De toute évidence, il y a suffisamment de place pour la hausse pour BTC, ce qui suggère qu’Ethereum et Ripple sont susceptibles de suivre son exemple.

Le prix du Bitcoin fait face à un moment décisif

Le prix du bitcoin a augmenté d’environ 14 % au cours des trois derniers jours et a atteint un sommet de 44 998 $. Bien que ce rallye soit impressionnant, il se rapprochera de la zone d’approvisionnement hebdomadaire, passant de 45 550 $ à 51 860 $.

Il y a de fortes chances que BTC perce cette zone et forme un sommet local à 48 464 $ – pour dépasser ce niveau, cependant, il faudra une augmentation massive de la pression d’achat et c’est peu probable. Tout au plus, les investisseurs peuvent s’attendre à un plus haut par rapport au plus haut du 10 février à 45 956 $.

Dans une perspective à court terme, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Bitcoin revienne au niveau de support hebdomadaire à 42 748 $. Si les investisseurs continuent de réaliser des bénéfices, BTC pourrait revenir au niveau de support suivant à 39 481 $.

Une perspective haussière à long terme est possible si le prix du Bitcoin peut produire un chandelier quotidien au-dessus de 52 000 $. Dans un tel scénario, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que BTC établisse un sommet plus élevé et fasse une course au niveau psychologique de 60 000 $.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

D’autre part, si le prix du Bitcoin perce la zone de demande quotidienne, passant de 36 398 $ à 38 895 $, cela indiquera une faiblesse chez les acheteurs. Cependant, une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 36 398 $ invaliderait la thèse haussière.

Position des prix d’Ethereum pour une nouvelle hausse

Le prix d’Ethereum a rebondi au sommet d’une zone de demande à 2 567 $ et a augmenté d’environ 12 %, pour atteindre un sommet à 3 045 $. Ce mouvement a également percé la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours, établissant une perspective haussière.

À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix reteste le SMA de 50 jours et effectue une course dans la zone d’approvisionnement quotidienne, passant de 3 188 $ à 3 393 $. Tout mouvement au-delà de la zone d’approvisionnement est peu probable et nécessitera une augmentation massive de la pression d’achat.

Dans un cas très haussier, la hausse de l’ETH pourrait être plafonnée à 3 600 $, ce qui est le point de croisement entre le SMA de 100 jours et le SMA de 200 jours.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix d’Ethereum, une ventilation du SMA de 50 jours révélera la faiblesse des acheteurs. Dans cette situation, ETH pourrait revenir à la zone de demande quotidienne, s’étendant de 2 160 $ ​​à 2 567 $.

Une panne de cette zone de support invalidera la thèse haussière de l’ETH et ouvrira la porte aux baissiers.

Le prix d’ondulation semble prêt pour des gains

Le prix d’ondulation a traversé un niveau de résistance en baisse indiquant une cassure. Une consolidation ici pourrait être la clé pour déclencher une montée rapide à 0,85 $. Ce mouvement représentera une hausse de 10 % et est un sommet temporaire.

En raison de la présence d’une liquidité buy-stop supérieure à 0,85 $ et 0,91 $, il y a de fortes chances que les teneurs de marché poussent le prix du XRP à la hausse. Dans un cas très haussier, le prix du XRP pourrait grimper plus haut et retester le niveau psychologique d’un dollar et collecter la liquidité qui se trouve au-dessus.

Graphique XRP/USD sur 6 heures

Indépendamment des perspectives haussières sur les marchés de la cryptomonnaie – si le prix du Bitcoin s’effondre, le prix du XRP suivra. Si tel devait être le cas, la zone de demande, s’étendant de 0,68 $ à 0,71 $, jouera un rôle crucial pour absorber la pression de vente et mettre fin au rallye baissier.

Cependant, une clôture décisive en dessous de 0,68 $ invalidera les perspectives haussières à court terme en créant un creux plus bas. Cette évolution pourrait ouvrir la voie à une nouvelle baisse à 0,63 $.