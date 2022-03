La guerre coïncide avec le volume « réel » le plus élevé de Bitcoin depuis début décembre | Cryptomonnaie

Le «vrai» volume quotidien de Bitcoin (BTC) a atteint des niveaux jamais vus depuis trois mois au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine.

Selon le dernier rapport de mise à jour hebdomadaire de la société d’analyse blockchain Arcane Research, le volume quotidien réel des échanges de BTC a dépassé les 10 milliards de dollars jeudi dernier (24 février, premier jour de l’invasion), marquant le volume quotidien le plus élevé enregistré depuis le 4 décembre.

L’entreprise a cité les « nouveaux récits crypto » qui sont passés au premier plan de la crise actuelle, comme la collecte de fonds crypto en Ukraine, ainsi que l’augmentation de la demande par rapport au bloc occidental et la Russie introduisant « les contrôles de capitaux les plus stricts depuis des décennies ».

La forte pression de vente exercée par les investisseurs cherchant à éliminer les risques de la table le 24 février peut également avoir contribué à l’augmentation du volume quotidien de BTC, le prix ayant chuté de 10 % ce jour-là.

Le terme « volume de trading réel » fait référence aux données provenant d’échanges réputés fiables et exempts d’activités de trading fictives. Dans ce cas, Arcane Research a tiré ses chiffres des échanges Bitwise 10 (composés de noms tels que Coinbase, Kraken, Poloniex et Binance) ainsi que LMAX et FTX.

Volume quotidien réel des transactions BTC : Arcane Research

En comparaison, les agrégateurs de données crypto tels que Coingecko – qui tirent des données de plus de 500 bourses – avaient le volume de transactions de BTC le 24 février à environ 25 milliards de dollars. Le graphique de volume réel BTC de Messari (qui comprend un certain nombre d’échanges supplémentaires) brosse un tableau similaire à celui d’Arcane, enregistrant un pic à environ 11,6 milliards de dollars de volume jeudi dernier.

Depuis le 24 février, le volume quotidien réel de BTC est tombé à environ 7,5 milliards de dollars en mars. 1 selon les données de Messari. E

Arcane Research a également souligné que le prix du BTC a connu son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis plus d’un an le 28 février, le prix ayant bondi de 14,5 % en l’espace de 24 heures. La société a attribué l’augmentation en partie à l’adoption de la cryptomonnaie russe et ukrainienne (bien que le volume réel soit relativement faible en termes mondiaux) ainsi qu’à une spéculation accrue sur les cas d’utilisation de la cryptomonnaie au milieu de l’invasion russe actuelle :

«Les investisseurs spéculent sur le fait que la crypto deviendra une monnaie apolitique et sans confiance de plus en plus importante à une époque d’incertitude géopolitique croissante, de conflits et de contrôles des capitaux. Cette spéculation a peut-être contribué à l’augmentation de 15% du prix du Bitcoin au cours des sept derniers jours.

Crypto en Ukraine et en Russie

Les services et les marchés financiers étant gravement perturbés en Russie et en Ukraine, l’utilisation des crypto-monnaies a eu des effets sur les flux.

Le rapport a souligné les données du mois dernier montrant une augmentation significative des achats de crypto auprès des citoyens ukrainiens.

À peu près au moment où l’invasion russe à grande échelle a commencé le 24 février, les achats quotidiens de pièces stables Tether (USDT) sur Binance via la hryvnia ukrainienne (UAH) sont passés d’environ 2,5 millions de dollars à environ 8,5 millions de dollars le 25 février. Le graphique / UAH a montré une trajectoire similaire, passant d’environ 1 million de dollars à 3,0 millions de dollars au cours de cette période.

Achats quotidiens de crypto UAH : Arcane Research

Un phénomène similaire s’est également produit en Russie, les achats d’USDT basés sur le rouble passant d’environ 15 millions de dollars le 21 février à 34,94 millions de dollars le 28 février. Les achats quotidiens de Bitcoin sont également passés de moins de 5 millions de dollars à 15 millions de dollars. le 25 février, avant de retomber aux alentours de 12 millions de dollars.