CryptoPunk NFT est le dernier don à la campagne ukrainienne de 33 millions de dollars | Cryptomonnaie

Le NFT recherché pourrait valoir 200 000 $ selon certaines estimations.

CryptoPunk # 5364 a été transféré mardi sur le portefeuille ukrainien Ethereum, ajoutant un plafond potentiellement lucratif et recherché à une campagne de dons qui a déjà amassé plus de 33 millions de dollars en crypto-monnaies.

Les estimations de la valeur du Punk varient : Tom Robinson de la société de traçage de crypto Elliptic l’a décroché autour de 200 000 $ lorsqu’il a signalé le don mardi soir ; DeepNFTvalue, un blog qui utilise l’apprentissage automatique pour estimer les prix des NFT rares, l’a placé à 233 000 $.

Le punk a atteint un prix de vente de 31 300 $ en février 2021, la dernière fois qu’il a été vendu. Le donateur a une collection de plusieurs autres punks, selon leur adresse de portefeuille.

Il a atterri au milieu d’une séquence de bannières pour la campagne de cryptomonnaie à accélération rapide de l’Ukraine : plus de 10 millions de dollars collectés en ETH, DOT, USDT, BTC et autres jetons crypto rien que mardi, le jour le plus important depuis que l’Ukraine a commencé à demander des dons le 26 février.

Plus tôt mardi, Michael Chobanian, un fondateur ukrainien de l’échange de crypto qui aide le ministère de la Transformation numérique à gérer les dons, a déclaré à CoinDesk TV qu’au moins 14 millions de dollars de crypto donné avaient déjà été dépensés en matériel militaire et en fournitures pour les civils, y compris la nourriture et le gaz.

« La majorité des dépenses sont en fait effectuées en crypto », avait-il déclaré à l’époque. Il avait précédemment déclaré à CoinDesk que Kuna, son échange, exploitait les portefeuilles utilisés par le gouvernement ukrainien.

Chobanian n’a pas immédiatement répondu à CoinDesk lorsqu’on lui a demandé via Telegram ce qui serait fait avec le Punk.

La Russie a envahi l’Ukraine la semaine dernière, incitant la petite nation européenne à solliciter une aide sous forme d’armes et de financement pour soutenir ses efforts pour repousser son voisin.