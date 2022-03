Bitcoin peint un «  double fond  » clair, mais un élan malade pourrait forcer un nouveau test de 34 000 $ | Cryptomonnaie

Le bref pic de BTC à 45 000 $ a incité certains analystes à appeler un renversement de tendance, tandis que d’autres avertissent qu’une revisite à 34 000 $ n’est pas hors de question.

L’optimisme haussier est revenu sur le marché de la crypto-monnaie le 1er mars après qu’une majorité de jetons soient devenus verts et que les traders Bitcoin aient télégraphié leur intention de maintenir le niveau de 40 000 $ comme support à l’avenir.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que le prix du Bitcoin (BTC) a bondi de 20 %, passant d’un minimum de 37 409 $ le 28 février à un sommet intrajournalier de 44 951 $ mardi.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Voici ce que plusieurs analystes disent à propos du renversement haussier soudain du prix du Bitcoin et de ce à quoi les crypto-traders peuvent s’attendre à aller de l’avant pendant cette période de tensions mondiales accrues.

Une revisite à 34 000 $ n’est « pas hors de question »

Avant la flambée des prix de mardi, les vendeurs de BTC contrôlaient fermement le marché selon un rapport de Delphi Digital, qui a publié le graphique suivant et a noté que « à la suite des récents événements qui se sont déroulés, la prudence au cours des deux dernières semaines a s’est en effet avéré être la bonne ligne de conduite.

Graphique BTC/USD sur 6 heures. Source : Delphi numérique

Selon Delphi Digital, le principal niveau de soutien inférieur à surveiller est de 34 000 $ sur la base du montant du soutien observé en janvier lorsqu’une Fed belliciste a fait chuter les marchés « avant d’organiser un rallye impressionnant ».

Delphi Digital a dit,

Depuis lors, le prix n’a pas réussi à maintenir son élan et est revenu dans cette région de 34 000 $ alors que la Russie annonçait son invasion de l’Ukraine. Le prix a depuis rebondi à 38 000 $ au moment de la rédaction, mais une révision du niveau de support de 34 000 $ n’est certainement pas encore hors de question.

Les Hodlers espèrent

Une projection plus haussière a été proposée par la société d’analyse en chaîne Glassnode, qui a noté que « malgré une correction de plus de 50% » depuis les sommets de novembre, la majorité des acheteurs qui étaient entrés sur le marché tout au long du rallye d’août à novembre « n’ont pas liquidé leurs positions.

Bitcoin URPD le 27 février. Source : Glassnode

Selon l’analyse de Glassnode de la métrique URPD, qui montre la distribution de l’offre de pièces au prix qu’elle a déplacé pour la dernière fois sur la chaîne, « la redistribution principale semble provenir d’investisseurs qui ont acheté la gamme de 60 000 $ et plus » et ont récemment vendu dans le Gamme de prix de 35 000 $ à 38 000 $.

Glassnode a dit,

Ce comportement de dépense décrit un marché dominé par des HODLers insensibles aux prix, qui semblent peu disposés à liquider leurs pièces, même si elles sont détenues à perte. Pendant ce temps, les meilleurs acheteurs ont été considérablement étoffés et représentent une proportion beaucoup plus faible de la cohorte d’investisseurs par rapport à mai-juillet 2021.

L’inversion de Bitcoin est-elle officielle ?

Un dernier aperçu avec un penchant haussier a été offert par le trader d’options et utilisateur pseudonyme de Twitter John Wick, qui a publié le graphique suivant notant que « vous pouvez voir que nous avons un double fond clair avec un beau signe de force ».

Graphique BTC/USD sur 1 semaine. Source : Gazouillement

John Wick a dit,

Nous avons également un renversement confirmé. Les arrêts doivent toujours être placés sous la mèche des signaux. Je serais surpris si cette configuration nous prenait plus de 60 000 $.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie s’élève désormais à 1,93 billion de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 43,2%.