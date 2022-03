First Mover Asia : le concurrent potentiel de SWIFT en Chine, CIPS, manque de portée ; Bitcoin, Ether remontent | Cryptomonnaie

Marchés : les cryptos ont poursuivi leur élan lundi.

Insights : Le système de paiement interbancaire chinois n’a pas la capacité de remplacer SWIFT.

Avis du technicien : les acheteurs de BTC pourraient rester actifs à des niveaux de support inférieurs, en particulier à 40 000 $.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 44 224 $ + 2,5 %

Éther (ETH) : 2 959 $ + 1,7 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Bitcoin CTB +2,7% Monnaie Maillon de chaîne LIEN +2,1% L’informatique Ethereum EPF +1,9 % Plate-forme de contrat intelligente

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Ordinateur Internet PCI −4,1 % L’informatique Filecoin FIL −2,8 % L’informatique Argent Bitcoin BCH −1,8 % Monnaie

Le bitcoin, l’éther et d’autres crypto-monnaies majeures ont poursuivi leur élan à partir de lundi alors même que la Russie intensifiait ses efforts pour prendre le contrôle de l’Ukraine.

Mardi, un convoi russe de 40 milles de long composé de véhicules blindés, de chars et d’artillerie remorquée s’est dirigé sans relâche vers Kiev. La capitale de l’Ukraine et Kharkiv, sa deuxième plus grande ville, ont été secouées par des explosions de roquettes alors qu’environ un demi-million de personnes, y compris des ressortissants étrangers qui étudient et travaillent en Ukraine, ont fui le pays.

La performance de Cryto s’est nettement éloignée des actions, en particulier des actions à risque. Parmi les principaux indices, le S&P 500 et le Nasdaq, riche en technologies, ont respectivement chuté de 1,6 % et 1,5 %. Un certain nombre d’analystes affirment que l’invasion a mis en évidence l’utilité potentielle des cryptos pour les investisseurs.

Selon une estimation de Forklog, un média russe de cryptomonnaie, diverses organisations qui collectent des cryptos pour l’Ukraine ont reçu plus de 58 millions de dollars de dons au cours des six derniers jours. Et Arcane Research dans un rapport de mardi a écrit que les Ukrainiens « achetaient des cryptos comme jamais auparavant », craignant que le système bancaire du pays « ne s’effondre ».

Pendant ce temps, les investisseurs russes ont considéré la crypto comme une solution de contournement aux sanctions économiques de l’Union européenne et des États-Unis. Dans son rapport, Arcane Research a parlé d’une « augmentation massive des paires de roubles sur Binance, en particulier en USDT », et du volume de bitcoins. Le groupe a émis l’hypothèse que les Russes recherchaient « des pièces stables pour obtenir une exposition au dollar avant d’éventuelles sanctions à l’encontre des commerçants de crypto russes », ou à la suite de « teneurs de marché cherchant à éliminer leur exposition au rouble ».

Au moment de la publication, le bitcoin se négociait à environ 44 200 $, en hausse d’environ 3 % au cours des dernières 24 heures. Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, changeait de mains à un peu moins de 3 000 $, soit une augmentation de plus de 2 %. Presque tous les autres altcoins du top 20 de CoinDesk par capitalisation boursière se négociaient à la hausse avec SHIB et SAND en hausse d’environ 5 %.

« Les investisseurs spéculent sur le fait que la crypto deviendra de plus en plus importante en tant qu’argent apolitique et sans confiance à une époque d’incertitude géopolitique croissante », a écrit Arcane Research.

Marchés

S&P 500 : 4 306 -1,5 %

DJIA : 33 294 -1,7%

Nasdaq : 13 532 -1,6 %

Or : 1 945 $ +1,9 %

Connaissances

Le concurrent en herbe de SWIFT, CIPS, n’a pas la capacité d’aider beaucoup la Russie

Alors que la réalité des sanctions s’enfonce pour la Russie – une superpuissance énergétique et l’une des 15 premières économies mondiales – les avertissements selon lesquels c’est le moment pour l’infrastructure financière chinoise de briller se font de même.

Le système de paiement interbancaire transfrontalier (CIPS) chinois peut saisir l’occasion pour remplacer le service de messagerie interbancaire SWIFT, ont fait valoir certains observateurs, pour les banques russes désormais déconnectées du monde.

« Lorsque les systèmes de paiement sont politisés, vous devez être sûr d’être du bon côté du léviathan à tout moment », c’est ainsi qu’un ex-VC l’a dit dans son fil Twitter.

(On ne sait pas si les civils en Ukraine qui sont bombardés pensent que leur situation est « politisée » ou ont un terme plus fort pour cela.)

Malgré de nombreux appels selon lesquels ces sanctions sont le début du crépuscule de l’hégémonie du dollar, l’infrastructure financière de la Chine n’est tout simplement pas à la hauteur pour la remplacer.

Il est important de se rappeler à quel point le CIPS est petit.

Selon les données publiées sur son site Web, le service a dépensé 388 milliards de RMB, soit 61 milliards de dollars par jour, pour le mois de février. Binance le fait en chiffre d’affaires en moins de 72 heures.

FTX le fera en 18 jours.

Bien sûr, cette comparaison est spécieuse ; CZ et SBF ne sont pas nos nouveaux seigneurs financiers. Ils ne font que des échanges. Nous n’allons pas payer pour les jetons BNB ou BUSD de Binance.

Mais l’idée que CIPS pourrait sérieusement concurrencer SWIFT est également spécieuse lorsque certains échanges crypto sont déjà des entités plus importantes.

Le système dépend toujours de SWIFT pour la messagerie (les registres de banque à banque qui montrent les transferts de fonds). Alors que CIPS peut effectuer des transferts en Chine et à Hong Kong, le transfert de fonds à l’étranger nécessite les rails de SWIFT. Et cela va rendre toute l’opération redondante, car les banques russes sanctionnées ne peuvent pas toucher à SWIFT.

Alors, quelle est la taille de CIPS par rapport à SWIFT ? Vraiment, vraiment petit.

Selon ses propres statistiques, SWIFT envoie 50 millions de messages par jour contre 15 000 CIPS. Et c’est le volume quotidien ? Les messages SWIFT permettent à 5 000 milliards de dollars de se déplacer chaque jour dans le monde.

SWIFT compte 11 000 membres en tant qu’institutions. Le CIPS compte 75 participants directs et 1205 participants indirects. Il n’y a tout simplement pas de comparaison de taille et d’échelle.

S’il y a un «cas de taureau» pour que CIPS monte en flèche sur la lune et s’attaque à SWIFT, il y a aussi un cas – peut-être même plus fort – du service de messagerie RippleNet de Ripple faisant de même. Oui, ce Ripple qui est poursuivi par la SEC. Son PDG a récemment rapporté sur Twitter que le réseau est sur le point de dépasser la barre des 10 milliards de dollars en volume et continue de croître.

L’important est que les devises sous-jacentes utilisées sur le RippleNet soient liquides. Le yuan chinois ne l’est pas. Pour que le CIPS défie le monde, il doit y avoir une monnaie librement convertible derrière lui.

L’avis du technicien

Bitcoin (BTC) a augmenté de 13% au cours de la semaine dernière alors que le sentiment baissier s’est estompé. La crypto-monnaie, cependant, fait face à une résistance immédiate à 44 000 $ à 46 000 $, ce qui pourrait bloquer la reprise des prix à court terme.

BTC se négociait à environ 43 800 $ au moment de la presse et a augmenté de 6 % au cours des dernières 24 heures.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique de quatre heures est suracheté, similaire à ce qui s’est produit début février, qui a précédé un recul des prix. Cette fois, cependant, il y a eu une perte significative de l’élan à la baisse, ce qui signifie que les acheteurs pourraient rester actifs à un support inférieur.

Pour l’instant, le bitcoin est bloqué dans une fourchette comprise entre 37 000 $ et 46 000 $, ce qui indique un renversement potentiel d’une longue tendance à la baisse de trois mois. Cela signifie que le volume d’achat devra augmenter lors des reculs afin de provoquer un changement de tendance.

Événements importants

8 h 30 HKT/SGT (00 h 30 UTC) : produit intérieur brut de l’Australie (Q4/MoM/YoY)

15h45 HKT/SGT (7h45 UTC) : budget France

17 h HKT/SGT (9 h UTC) : réunion de l’Opep américaine

22h30 HKT/SGT (14h30 UTC) : Discours de James Bullard, président de la Federal Reserve Bank of St. Louis.