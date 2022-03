Le rallye monstre Uniswap risque de ralentir, UNI pourrait reculer à 9,25 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix Uniswap cherche à prolonger son rallye à sept jours.

Le support Ichimoku à court terme doit tenir, sinon UNI pourrait chuter de plus de 15 %.

Les risques baissiers restent forts malgré la récente reprise.

Le prix d’Uniswap a surpassé presque toutes les crypto-monnaies principales au cours de la semaine dernière. Du 24 février 2022 à aujourd’hui, UNI a augmenté de près de 44 %, passant de 7,54 $ à 10,83 $. Les traders ont pu rallier UNI au-dessus du Kijun-Sen, mais les inquiétudes mondiales concernant la Russie et les marchés des matières premières pourraient amener Uniswap à restituer une partie de ces gains.

Le prix Uniswap doit contenir 10,30 $ pour empêcher un retour vers 9,00 $

Le prix d’Uniswap a réalisé une clôture spectaculairement haussière, mais a eu du mal à prolonger ce rallye. UNI est à la merci d’inconnues géopolitiques plus larges affectant tous les marchés à risque et est susceptible de connaître une volatilité continue. Cependant, une structure de soutien existe maintenant.

UNI a pu clôturer au-dessus du Kijun-Sen lundi, la première fois depuis le 16 janvier 2022. De plus, la clôture de lundi a eu un autre effet supplémentaire de clôturer au-dessus du point de contrôle du volume de 2022. La combinaison de la rupture au-dessus de ces deux zones a créé une zone substantielle de support à court terme dans la zone de valeur de 10,30 $.

Un autre rallye majeur pourrait se produire pour le prix Uniswap s’il maintient son élan. Le niveau de 12,25 $ est la prochaine zone de prix importante pour le prix Uniswap. Le niveau à 12,25 $ est celui où le bas du nuage Ichimoku (Senkou Span A) existe et le niveau de résistance Ichimoku le plus proche. Cependant, le profil de volume 2022 est extrêmement mince entre 12,25 $ et 61,8 % de retracement de Fibonacci à 16 $. Par conséquent, il y a une forte probabilité qu’un déplacement au-dessus de 12,25 $ puisse générer un pic rapide dans les niveaux de prix de 15 $ à 16 $. Cependant, des risques baissiers sont présents.

Graphique quotidien UNI/USDT Ichimoku Kinko Hyo

Si 10,30 $ ne tiennent pas comme support, le prix Uniswap baissera probablement pour tester le Tenkan-Sen à 9,25 $. Cela invaliderait toute perspective haussière à court terme.