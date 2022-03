Les traders décentralisés anticipent un pic qui enverra MANA à 4,50 $ | Cryptomonnaie

Le prix Decentraland est extrêmement proche d’une cassure haussière massive d’Ichimoku.

Le rallye d’hier a atteint un mur alors que les marchés à risque font face à une pression de vente importante face à la hausse des prix du pétrole et des matières premières alimentaires.

Une cassure réussie pourrait déclencher un swing à long terme avec un gain prévu de plus de 50 %.

Le prix Decentraland a clôturé lundi avec un gain de 11%, complétant la clôture quotidienne du chandelier la plus forte depuis le 31 janvier 2022. Les acheteurs espéraient que l’élan se transformerait en une cassure haussière significative au-dessus du nuage Ichimoku, mais MANA a finalement été touché par la même incertitude que affecté d’autres actifs risqués.

Le prix Decentraland fait face à deux niveaux difficiles d’Ichimoku empêchant MANA d’augmenter

L’action décentralisée des prix sur son graphique journalier est presque comique. Du 16 février 2022 à aujourd’hui, l’action des prix de MANA a été limitée à l’intérieur du nuage Ichimoku. Le nuage représente l’incertitude, les scies sauteuses, l’indécision et la volatilité. Si les acheteurs veulent propulser Decentraland hors du Cloud, ils devront casser deux niveaux d’Ichimoku.

Le sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span B) et le Kijun-Sen partagent la zone de résistance de 2,75 $ à 2,80 $. C’est le même domaine où l’action des prix de lundi a été stoppée et le même niveau où les haussiers ont tenté de s’élever au-dessus mais ont depuis baissé. MANA doit clôturer à 2,90 $ ou plus sur le graphique journalier pour déclencher le début d’une nouvelle tendance haussière.

Cependant, une clôture du prix Decentraland au-dessus du Kijun-Sen et du nuage Ichimoku ne confirme pas une cassure haussière idéale d’Ichimoku, qui ne peut se produire que lorsque le Chikou Span est au-dessus des corps des chandeliers (ce qui est le cas) et dans un espace ouvert – une condition où il n’interceptera pas le corps d’un chandelier au cours des cinq à dix périodes suivantes. Cela signifie que la première cassure haussière idéale d’Ichimoku peut se produire au niveau de 3,45 $ cette semaine, mais à 3,34 $ la semaine prochaine.

Si les haussiers peuvent compléter une entrée Ideal Bullish Ichimoku Breakout, le swing le plus élevé projeté est à l’extension 100% Fibonacci à 4,50 $.

MANA/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Les risques de baisse du prix de Decentraland restent préoccupants, en particulier compte tenu de la proximité du Chikou Span avec les chandeliers. Une clôture quotidienne à 2,42 $ ou moins invaliderait non seulement toute perspective haussière à court terme, mais déclencherait probablement une poursuite de la pression de vente et initierait un nouveau test de la zone de support de 2,00 $.