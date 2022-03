Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ethereum, Polygon et Bitcoin – American Wrap 01 mars | Cryptomonnaie

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : le rallye des cryptos s’essouffle, l’agression russe pèse sur les investisseurs

Le prix du bitcoin a clôturé février en beauté lundi, clôturant près de 15 % plus haut. Le prix d’Ethereum était menacé par une configuration massive de continuation baissière, s’accrochant à peine au support à court terme jusqu’à ce qu’il se rallie. Le prix XRP a tease les traders avec une cassure similaire à celle de Bitcoin mais réduite de seulement 0,0006 $.

Les traders Bitcoin éclatent et poursuivent leur rallye, l’objectif BTC est de 50 000 $

Une brève analyse technique et en chaîne sur le prix du Bitcoin. Ici, les analystes de Netcost-Security évaluent où BTC pourrait se diriger ensuite. S’il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur Twitter @FXScrypto et rejoignez notre chaîne Telegram.

Le rallye MATIC est interrompu, l’aversion mondiale pour le risque revient au milieu de l’agression russe

Le prix MATIC a gagné plus de 11% lundi, le plus gros gain depuis le 7 février 2022. Les traders ont tenté de rallier Polygon encore plus haut lors de la session de mardi, mais de nouvelles inquiétudes concernant l’invasion russe de l’Ukraine ont laissé les marchés à risque du monde entier sous le choc. .