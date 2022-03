Le rallye MATIC est interrompu, l’aversion mondiale pour le risque revient au milieu de l’agression russe | Cryptomonnaie

Le prix MATIC a connu un rallye impressionnant lundi qui s’est poursuivi mardi mais a été interrompu.

La zone de cassure critique à 1,70 $ reste le principal objectif pour les traders de casser.

Des opportunités commerciales des deux côtés du marché sont maintenant présentes.

Le prix MATIC a gagné plus de 11% lundi, le plus gros gain depuis le 7 février 2022. Les traders ont tenté de rallier Polygon encore plus haut lors de la session de mardi, mais de nouvelles inquiétudes concernant l’invasion russe de l’Ukraine ont laissé les marchés à risque du monde entier sous le choc. .

Le prix MATIC s’est arrêté juste avant une zone de cassure critique, les haussiers et les baissiers attendent la direction

L’action des prix MATIC, comme toutes les autres classes d’actifs considérées comme « à risque », a subi une certaine pression tout au long de la séance de mardi. Cependant, la performance de MATIC mardi a été très haussière car elle a protégé son ouverture quotidienne contre de nouvelles pertes. En conséquence, deux opportunités commerciales se sont développées.

Une entrée longue théorique est disponible sur le graphique point et figure d’inversion de 0,02 $ / 3 cases. L’entrée longue est un ordre d’achat stop à 1,70 $, un stop loss à 1,62 $ et un objectif de profit à 2,04 $. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit implicite après le déclenchement de l’entrée. Le commerce représente une récompense de 4,25: 1 pour la configuration du risque.

MATIC/USDT 0,02 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

L’entrée longue est basée sur un modèle Point and Figure connu sous le nom de Ascending Triple Top Breakout. La configuration est invalidée si le prix MATIC tombe à 1,54 $.

Sur le côté court du marché, l’entrée courte hypothétique est un stop de vente à 1,54 $, un stop loss à 1,62 $ et un objectif de profit à 1,28 $. L’idée courte représente une récompense de 3,25: 1 pour la configuration du risque. Un stop suiveur à deux cases aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée.

MATIC/USDT 0,02 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

La saisie courte est invalidée si la saisie longue théorique est déclenchée en premier.