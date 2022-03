Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : le rallye des cryptos s’essouffle, l’agression russe pèse sur les investisseurs | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin complète la condition d’entrée haussière la plus recherchée au sein du système Ichimoku Kinko Hyo.

L’action des prix d’Ethereum a évité une cassure baissière majeure lundi.

Le prix du XRP a augmenté de plus de 10 % lundi mais n’a pas réussi à sortir du nuage Ichimoku

Le prix du bitcoin a clôturé février en beauté lundi, clôturant près de 15 % plus haut. Le prix d’Ethereum était menacé par une configuration massive de continuation baissière, s’accrochant à peine au support à court terme jusqu’à ce qu’il se rallie. Le prix XRP a tease les traders avec une cassure similaire à celle de Bitcoin mais réduite de seulement 0,0006 $.

Le prix du bitcoin complète une entrée haussière qui signale une nouvelle phase d’expansion haussière

Le prix du Bitcoin, lundi, a complété ce que les traders et les analystes d’Ichimoku attendaient depuis le début de 2022 : une cassure haussière idéale d’Ichimoku. La règle pour cette entrée est la suivante :

La clôture actuelle se situe au-dessus du nuage Ichimoku (Senkou Span A et Senkou Span B). Le Tenkan-Sen est au-dessus du Kijun-Sen. Si le Tenkan-Sen est en dessous du Kijun-Sen, alors le Kijun-Sen doit être plat ou pointer vers le bas tandis que le Tenkan-Sen pointe vers le haut. Le futur Senkou Span A est au-dessus du futur Senkou Span B. Le Chikou Span est au-dessus des corps des chandeliers et dans un espace ouvert. L’espace ouvert est une condition où le prix n’interceptera pas le corps d’un chandelier au cours des cinq à dix prochaines périodes.

Alors que les traders doivent encore confirmer la cassure en poussant le prix du Bitcoin plus haut, après confirmation, le prochain objectif pour BTC est proche de la zone de valeur de 59 000 $ où un nœud de volume élevé dans le profil de volume étendu 2021 et l’extension Fibonacci de 161,8 % existent.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Les risques baissiers ont été atténués mais demeurent une menace. Les perspectives haussières à court terme seront invalidées si le prix du Bitcoin clôture à 37 000 $ ou moins. Dans ce scénario, Bitcoin confirmerait un piège haussier massif et initierait l’inverse de l’entrée actuelle d’Ichimoku – l’évasion Ichimoku baissière idéale.

Le prix Ethereum déclenche un piège à traders à 2 500 $

Le prix d’Ethereum avait de nombreux vendeurs à découvert attendant une cassure en dessous du niveau de support final du Tenkan-Sen quotidien et un retracement de Fibonacci de 61,8% à 2 500 $. Cependant, leurs espoirs ont été déçus en tant qu’Ethereum, et le marché plus large de la crypto-monnaie a connu un rallye massif, poussant Ethereum à la fin dont il avait besoin pour empêcher de nouvelles ventes à court terme.

Au minimum, le prix Ethereum doit clôturer au-dessus du niveau de 2 700 $ – ou juste au-dessus du bas du nuage Ichimoku quotidien (Senkou Span A). Au lieu de cela, ETH a fermé Senkou Span A, puis a clôturé au-dessus du retracement de Fibonacci de 50 % à 2 900 $.

Si les haussiers veulent pousser Ethereum dans la même condition de cassure Ichimoku haussière idéale que celle dans laquelle Bitcoin se trouve actuellement, alors ETH doit clôturer au-dessus des deux niveaux de résistance les plus puissants sur son graphique Ichimoku quotidien : le point de contrôle du volume 2022 et le sommet du nuage Ichimoku. (Senkou Span B). Cela signifie que le prix d’Ethereum doit clôturer à 3 160 $ ​​ou plus pour confirmer une nouvelle phase d’expansion haussière.

Graphique quotidien ETH/USD Ichimoku Kinko Hyo

Une clôture quotidienne en dessous de 2 570 $ invaliderait toute perspective haussière à court terme et ramènerait Ethereum à une tendance baissière.

Le prix XRP a été rejeté de la réalisation d’une cassure idéale haussière d’Ichimoku

Le prix du XRP a résisté aux signes d’une nouvelle pression de vente lundi en clôturant au-dessus du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen sur un rallye haussier extrême. Les haussiers anticipaient une clôture solide au-dessus du nuage Ichimoku – mais ont été empêchés de le faire par seulement 0,0006 $ d’un mouvement plus élevé. Il s’agit de la cinquième tentative de fermeture au-dessus du sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span B) des neuf dernières sessions.

Cependant, une évolution positive de la hausse du XRP hier a éclaté et clôturé au-dessus des points de contrôle du volume Tenkan-Sen, Kijun-Sen et 2022. Le seul niveau empêchant une cassure haussière idéale d’Ichimoku est Senkou Span B. Les traders doivent clôturer le prix XRP à 0,7850 $ ou plus pour confirmer une nouvelle tendance à la hausse. Après confirmation, le prochain prix XRP cible sera testé dans la zone de valeur de 1,00 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo XRP/USD

Les risques de baisse du prix du XRP devraient être limités aux zones de support combinées du bas du nuage Ichimoku (Senkou Span A) et au retracement de Fibonacci de 50 % qui partage le niveau de 0,6450 $. Une clôture en dessous de cette zone de support invaliderait tout élan baissier à court terme et déclencherait probablement une autre vente vers la zone de valeur de 0,50 $.