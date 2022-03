L’historique des conflits du S&P 500 indique un rebond à court terme du Bitcoin et une vente au second semestre: QCP | Cryptomonnaie

Les traders Bitcoin pariant sur un rallye prolongé seront probablement déçus, si l’impact des guerres précédentes sur le S&P 500 est un guide, selon QCP Capital.

Une étude publiée par la société de crypto-trading basée à Singapour montre que dans quatre des cinq guerres précédentes impliquant une superpuissance, le S&P 500, l’indice boursier de référence de Wall Street, a chuté dans les premiers titres anticipant un conflit militaire pour ensuite enregistrer des rassemblements durables au cours des mois. suite au déclenchement des hostilités.

L’exception a été lors de l’invasion de l’Afghanistan en 2001. Ensuite, le rallye post-invasion du S&P 500 a culminé en trois mois et a repris une baisse liée à la chute des dot-com avant de fixer de nouveaux creux sur le marché baissier. QCP s’attend à ce que les actifs à risque enregistrent des mouvements similaires cette fois, affirmant que les conditions macroéconomiques d’aujourd’hui sont similaires à celles d’il y a 21 ans.

« Compte tenu de la tendance historique, nous nous attendons à ce que les marchés mondiaux restent soutenus à court terme », écrit-il dans une note de recherche publiée lundi. « Cela dit, nous restons très prudents compte tenu des vents contraires macroéconomiques qui prévalent.

« Le parallèle le plus proche de la situation actuelle est la guerre d’Afghanistan de 2001 compte tenu des similitudes : 1. Les marchés étaient sous la pression du désendettement des sociétés Internet. 2. Stagflation imminente avec une inflation à un niveau alors élevé de 3,5 % », a déclaré QCP. . « Pendant la guerre en Afghanistan, les marchés ont connu une reprise de secours qui a duré trois mois avant de reprendre la tendance baissière et finalement de casser en dessous des creux post-invasion. »

Alors que de nombreux membres de la communauté crypto considèrent le bitcoin comme un équivalent numérique de l’or, les données historiques montrent qu’il s’agit d’un actif à risque. La corrélation de 60 jours de la crypto-monnaie avec le S&P 500 a augmenté la semaine dernière pour atteindre un niveau record.

Depuis la mi-novembre, les marchés sont pour la plupart sur la défensive, principalement en raison des craintes que la Réserve fédérale américaine ne ferme le robinet de liquidités plus tôt que prévu pour contenir l’inflation. Le bitcoin était déjà en baisse de plus de 35 % par rapport au record de 69 000 dollars atteint le 10 novembre lorsque les tensions entre la Russie et l’Ukraine ont commencé à s’intensifier il y a deux semaines.

Alors que l’Occident impose des sanctions punitives plus strictes à Moscou ce week-end, les analystes craignent que les exportations russes de tous les produits de base, y compris le pétrole, les métaux et le blé, ne subissent un coup dur, poussant l’économie mondiale dans la stagflation – une combinaison de croissance faible ou stagnante et forte inflation.

Cela pourrait mettre encore plus de pression sur la Fed et les autres banques centrales pour qu’elles retirent des liquidités. La Fed devrait augmenter ses coûts d’emprunt de 25 points de base ce mois-ci et procéder à au moins cinq hausses supplémentaires d’un quart de point de pourcentage d’ici la fin de l’année. Goldman Sachs prévoit que la Fed augmentera ses taux quatre fois l’année prochaine, comme mentionné dans le First Mover Americas de lundi.

« Une différence essentielle entre la guerre en Afghanistan et la guerre actuelle est que les taux d’intérêt étaient à 6,5% à l’époque. Cela a donné à la Fed d’Alan Greenspan beaucoup de marge pour abaisser les taux jusqu’à 1% », a déclaré QCP. « Cette fois, les marchés subissent une pression similaire, mais la Fed n’a plus d’options d’assouplissement. Les taux d’intérêt ne peuvent qu’augmenter et le bilan de la Fed ne peut que se réduire à partir d’ici. »

Ainsi, les chances semblent empilées contre le bitcoin et le S&P 500, qui enregistre des gains durables dans les mois à venir. « Si les marchés suivent le même schéma que la guerre en Afghanistan, tout rallye de secours dans les prochaines semaines ou les prochains mois sera une bonne occasion de régler les positions longues et d’initier des couvertures à la baisse », a noté QCP Capital.

Le bitcoin s’échangeait à près de 43 600 dollars au moment de mettre sous presse, après avoir enregistré un creux d’un mois inférieur à 34 500 dollars jeudi dernier, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le S&P 500 a rebondi à 4 373 par rapport au plus bas de neuf mois de jeudi à 4 114, selon la plateforme graphique TradingView.

L’indice boursier a connu une hausse prolongée après le début de la guerre du Vietnam (1964), de la guerre du Golfe (1991), de la guerre en Irak (2003) et de la crise de Crimée (2014).