Les installations de guichets automatiques Bitcoin ralentissent au début de 2022, ce qui constitue une première dans l’histoire | Cryptomonnaie

Au cours des six derniers mois, Bitcoin (BTC) a enregistré de nombreuses étapes importantes – l’adoption généralisée d’El Salvador, un nouveau record historique de 69 000 $ et un taux de hachage réseau plus fort que jamais. Cependant, pour la première fois dans l’histoire, les installations mondiales de guichets automatiques Bitcoin au cours des deux premiers mois ont ralenti par rapport à l’année précédente.

Les installations de guichets automatiques Bitcoin au cours des deux premiers mois de l’année ont historiquement augmenté d’une année sur l’autre, comme en témoignent les données de Coin ATM Radar. La tendance, cependant, casse cette année.

Installations globales de guichets automatiques Bitcoin. Source : Radar des guichets automatiques à pièces

En ne considérant que janvier et février 2022, un total de 1 817 guichets automatiques crypto ont été installés dans le monde. Au cours de la même période l’année dernière, 2 435 guichets automatiques crypto ont été installés, soit 618 guichets automatiques de plus par rapport à cette année.

En 2020, seuls 760 guichets automatiques ont été installés au cours de cette période, ce qui a éclipsé les 250 installations de guichets automatiques de 2019.

L’une des principales raisons du ralentissement momentané peut être attribuée au manque d’implication des nouvelles juridictions. Par exemple, les États-Unis ont contribué à eux seuls à 93 % du nombre total d’installations mondiales de guichets automatiques crypto en 2022 avec 1 689 nouveaux guichets automatiques.

Distribution mondiale de guichets automatiques crypto. Source : Radar des guichets automatiques à pièces

D’autre part, les guichets automatiques Bitcoin en Europe ont été réduits de 1 guichet automatique au cours des deux premiers mois, passant à un total de 1 397 guichets automatiques. Au moment de la rédaction de cet article, l’Amérique du Nord représente plus de 95 % du total des installations de guichets automatiques crypto avec 34 284 guichets automatiques.

Il y a un total de 36 067 guichets automatiques installés actuellement. Malgré un début d’année plus lent, les installations de guichets automatiques cryptés devraient se développer alors que des juridictions comme El Salvador prévoient de déployer 1 500 guichets automatiques Bitcoin.

À moins que davantage de gouvernements n’intensifient leurs efforts pour adopter la cryptomonnaie, les installations de guichets automatiques auront du mal à maintenir une trajectoire ascendante alors que les pays existants favorables à la cryptomonnaie atteignent la saturation en termes d’installation de nouveaux guichets automatiques crypto et Bitcoin.

L’un des effets positifs immédiats de l’adoption de Bitcoin pour El Salvador est une augmentation soudaine du tourisme. La ministre salvadorienne du tourisme, Morena Valdez, a déclaré le 22 février que l’industrie touristique du pays avait bondi de plus de 30 % depuis l’adoption de la loi Bitcoin en septembre 2021.

Comme Cointelegraph l’a rapporté, Valdez a déclaré que la croissance du tourisme au Salvador a dépassé les attentes du gouvernement, atteignant 1,4 million de visiteurs au lieu de 1,1 million de touristes, ajoutant :