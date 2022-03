Le prix d’Axie Infinity laisse entrevoir un rallye en petits groupes de 30% si AXS peut surmonter deux obstacles | Cryptomonnaie

La hausse du prix d’Axie Infinity est limitée par deux obstacles à 55,11 $ et 59,06 $.

La suppression de ces blocages entraînera une montée vers le haut de la fourchette à 72,19 $, coïncidant avec une barrière de résistance hebdomadaire.

Un chandelier de quatre heures proche du bas de la fourchette à 45,93 $ invalidera la thèse haussière pour AXS.

Le prix Axie Infinity est à un point d’inflexion dans son parcours vers le sommet car il fait face à deux obstacles de taille sur son chemin. Une violation de ces blocus est cruciale pour qu’AXS atteigne sa destination, mais un échec pourrait avoir des répercussions injustifiées.

Prix ​​​​Axie Infinity au point de départ ou d’arrêt

Le prix d’Axie Infinity a balayé le bas de la fourchette à 45,93 $ et s’est rapidement redressé, entraînant une hausse de 36 % au cours des quatre derniers jours. Bien que pendant un bref instant, AXS ait franchi la barrière de résistance de 55,11 $, il n’a pas réussi à se maintenir au-dessus et est actuellement aux prises avec elle.

En supposant que les acheteurs s’unissent, le prix d’Axie Infinity poursuivra probablement sa tendance à la hausse jusqu’à la prochaine barrière à 59,06 $, c’est-à-dire le niveau de retracement de 50 %. Ici, la force des traders sera testée. Bien que ces perspectives puissent sembler haussières, une meilleure alternative sera pour AXS de revenir plus bas et de trouver un plancher de support stable à 51,49 $ pour que les acheteurs récupèrent et intensifient.

Un rebond sur cette barrière est l’endroit où les investisseurs intéressés peuvent entrer en position longue et s’attendre à ce qu’AXS franchisse les barrières immédiates à 55,12 $ et 59,06 $. La suppression de ces blocages ouvrira la voie au prix Axie Infinity pour atteindre le sommet de la fourchette à 72,19 $, coïncidant à peu près avec la barrière de résistance hebdomadaire.

Au total, cette accélération constituerait une ascension de 40 % et est un point où les acteurs du marché peuvent enregistrer des bénéfices

Graphique AXS/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix d’Axie Infinity ne se maintient pas au-dessus de 51,48 $, cela indiquera une faiblesse parmi les acheteurs. En cas de baisse, le prix d’Axie Infinity a une dernière chance de se rétablir autour de la fourchette basse à 45,93 $.

Cependant, une rupture de ce niveau créerait un creux plus bas, déplaçant les probabilités en faveur des baissiers et invalidant la thèse haussière.