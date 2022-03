LUNA de Terra bondit de 24% alors que Bitcoin dépasse 44 000 $ | Cryptomonnaie

Le jeton LUNA de Terra a bondi de 24 % au cours des dernières 24 heures pour mener les gains parmi les principales crypto-monnaies dans une reprise plus large du marché.

LUNA a atteint des sommets hebdomadaires de 95,36 $ aux premières heures de l’Asie avant que les commerçants ne prennent leurs bénéfices et ne fassent baisser les prix d’environ 6 $. Au moment de la rédaction de cet article, le jeton se négociait à 88 dollars, contre 50 dollars jeudi soir dernier, avec près de 3,9 milliards de dollars de jetons échangés sur divers échanges crypto au cours des dernières 24 heures.

Cette décision est intervenue quelques jours après un pic similaire de 25 % du jeton vendredi. Cependant, les prix ont baissé de 13 % par rapport au sommet de décembre de 103 $.

LUNA a atteint des sommets de 95 $ mardi matin. (TradingView)

Les lectures du RSI, ou indice de force relative, oscillaient au niveau de 71 au moment de la rédaction, suggérant une baisse supplémentaire au niveau de 86 $, là où un soutien local existe. Le RSI est un outil de graphique des prix qui calcule l’ampleur des variations de prix. Les lectures supérieures à 70 montrent qu’un actif est « suracheté » et pourraient voir une correction, tandis qu’en dessous de 30 suggèrent qu’un actif est « survendu » et pourrait voir une augmentation de prix.

Certains observateurs du marché de la cryptomonnaie ont déclaré que les solides fondamentaux de LUNA fournissaient une partie de la pression d’achat.

« LUNA devance ses pairs sur le marché aujourd’hui ne devrait pas être un choc », a déclaré Alexander Mamasidikov, co-fondateur de la banque numérique mobile MinePlex, dans un e-mail à CoinDesk. « La pièce est soutenue par un protocole de blockchain qui est intrinsèquement innovant et a le potentiel d’une utilité et d’une évolutivité massives, une caractéristique que les investisseurs particuliers et institutionnels réalisent. »

Bitcoin s’est échangé au-dessus de 44 000 $ après être tombé à 34 550 $ la semaine dernière. Les analystes ont suggéré que la reprise est intervenue alors que la guerre de la Russie contre l’Ukraine a renforcé la demande de détail pour les crypto-monnaies.

Les crypto-monnaies ont retrouvé jeudi la capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars après avoir gagné 11 % lors de la reprise du marché, selon les données de CoinGecko. Les marchés ont ajouté plus de 500 milliards de dollars depuis les creux de 1,5 billion de dollars de la semaine dernière.