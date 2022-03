Le prix d’Uniswap se rapproche de la hausse de 53% alors qu’UNI rebondit sur un soutien vital | Cryptomonnaie

Le prix d’Uniswap fait allusion à un rallye alors qu’il rebondit sur une zone de demande de trois jours, s’étendant de 7,31 $ à 9,70 $.

Les données de transaction suggèrent que les traders UNI pourraient retester 15 $ avant de faire face à une barrière de résistance rigide.

Une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 7,31 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix Uniswap a atteint la surface d’une zone de support vitale après l’avoir percée il y a quelque temps. Cette reprise est susceptible d’être le déclencheur qui propulse UNI vers des sommets plus élevés.

Le prix d’Uniswap envisage une tendance haussière à part entière

Le prix Uniswap a percé la zone de demande de trois jours, passant de 7,31 $ à 9,70 $ et y est resté plus d’une semaine. La récente tendance haussière l’a propulsé plus haut et envisage actuellement un léger retracement avant de déclencher une nouvelle tendance haussière.

UNI brisera très probablement les obstacles immédiats à 10,31 $ à 11,78 $ et se concentrera principalement sur la franchissement des barrières de résistance hebdomadaires à 13,88 $ à 14,97 $. Il y a de fortes chances que la prochaine étape franchisse ces barrières et atteigne 15 $.

Les investisseurs doivent noter qu’un déplacement au-delà de 15 $ sera un voyage ardu pour UNI et c’est probablement là qu’un sommet local se formera.

Graphique UNI/USDT sur 4 heures

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient cette augmentation ambitieuse de 53 % du prix d’Uniswap. Cet indice montre qu’UNI ne rencontrera aucun obstacle important jusqu’à 15,60 $, où environ 30 100 adresses qui ont acheté environ 69,82 millions de jetons UNI sont «hors de l’argent». Par conséquent, un déménagement dans ce domaine se heurtera probablement à des investisseurs sous-marins essayant d’atteindre le seuil de rentabilité.

UNI GIOM

Alors que les données de transaction montrent une voie claire vers 15 $, l’augmentation du nombre de nouvelles adresses rejoignant la blockchain UNI de 292 à 644 soutient la vision haussière. Ce pic de 130% indique que les investisseurs sont intéressés par Uniswap aux niveaux de prix actuels.

Nouvelles adresses UNI

Les perspectives haussières du prix Uniswap sont évidemment dues à la récente flambée du prix du Bitcoin. Par conséquent, un demi-tour soudain pour le grand crypto pourrait également se traduire par l’altcoin. Dans ce cas, si UNI produit un chandelier de quatre heures près de la limite inférieure de la zone de demande de trois jours à 7,31 $, cela créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière.