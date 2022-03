Le prix AVAX cible 100 $ alors que les traders Avalanche font un retour en force | Cryptomonnaie

Le prix AVAX a renversé l’obstacle de 78,96 $ en un niveau de support et fait de même avec 86,49 $.

Un nouveau test réussi de cette barrière pourrait être la clé pour propulser Avalanche au niveau psychologique de 100 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous du niveau de support de 78,96 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix d’AVAX a eu du mal à amorcer une reprise avec plusieurs reculs abrupts. Cependant, le 22 février est l’endroit où les traders ont abandonné, entraînant une reprise qui est toujours en cours.

Le prix d’AVAX continue de grimper

Le prix AVAX a atteint un creux à 64,49 $ le 24 février et a augmenté d’environ 31 % au cours des deux jours suivants, transformant la barrière de résistance de 78,96 $ en un niveau de support. Ce mouvement a été brièvement annulé et il semblait qu’Avalanche se dirigeait vers le bas.

Cependant, Bitcoin a fait un retour rapide, permettant aux altcoins de faire de même. En conséquence, le prix d’AVAX a bondi de 25 %, franchissant un autre obstacle hebdomadaire à 86,49 $. Si le nouveau test qui en résulte tient, Avalanche aurait une autre plate-forme pour poursuivre sa tendance haussière.

Dans ce cas, le prix AVAX peut atteindre l’obstacle immédiat à 98,00 $, mais les teneurs de marché sont susceptibles de pousser l’altcoin plus haut pour balayer la liquidité d’arrêt d’achat qui se trouve au-dessus. Il y a donc de fortes chances que le prix AVAX puisse atteindre le niveau psychologique de 100 $. Ce mouvement constituerait environ 15% de gains et c’est probablement là que le sommet local sera formé.

Graphique AVAX/USDT sur 1 jour

Alors que les perspectives globales du marché de la cryptomonnaie sont optimistes, le prix d’AVAX doit se maintenir au-dessus de 86,49 $, ce qui pourrait entraver les gains et faire chuter Avalanche à 78,96 $. Dans un tel cas, les acheteurs doivent relancer la reprise et prendre un autre coup à l’obstacle immédiat et à l’obstacle suivant à 86,49 $.

Cependant, un chandelier quotidien proche du niveau de support de 78,96 $ ouvrira la voie à la création d’un creux plus bas. Cela déplacera les chances en faveur des baissiers et invalidera la thèse haussière du prix AVAX.