Les autorités israéliennes saisissent des comptes crypto liés au Hamas | Cryptomonnaie

Le gouvernement israélien a confisqué 30 portefeuilles crypto à un petit échange basé à Gaza, où le groupe terroriste Hamas a renforcé son armée.

Un ensemble de 30 portefeuilles crypto provenant de 12 comptes d’échange qui ont été liés au groupe terroriste Hamas basé dans la bande de Gaza ont été saisis lundi par les autorités israéliennes.

L’échange crypto al-Mutahadun détenait les portefeuilles où 12 comptes auraient été utilisés par les dirigeants du Hamas pour financer les efforts terroristes contre Israël. Le Times of Israel a rapporté que le ministère israélien de la Défense a déclaré le 28 février qu’al-Mutahadun avait aidé la branche armée du Hamas « en transférant des fonds s’élevant à des dizaines de millions de dollars par an ».

La valeur exacte des saisies et plus précisément les actifs crypto saisis ne sont pas encore clairs, cependant, les responsables israéliens pensent que le Hamas utilise « des dizaines de millions de dollars » en fonds crypto pour financer son armée. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a déclaré dans un communiqué du 28 février

Nous continuons à développer nos outils pour faire face au terrorisme et aux entreprises qui lui fournissent le pipeline d’oxygène économique.

Les forces de l’ordre et les banques du monde entier, telles que BNY Mellon, suivent de plus en plus les transactions crypto pour identifier et faire tomber le marteau sur les criminels financiers. Cependant, la société de suivi des transactions Blockchain Chainalysis a déterminé que seule une petite partie des fonds crypto est utilisée dans des activités criminelles.

Le Hamas accepte les dons crypto depuis 2019, lorsque les sanctions économiques ont commencé à restreindre considérablement sa capacité à lutter contre Israël.

La saisie des portefeuilles a été menée avec l’aide du Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF). Le NBCTF a procédé à une saisie similaire des fonds crypto du Hamas en juillet dernier lorsqu’il a confisqué des portefeuilles contenant Tether (USDT), Ether (ETH), Dogecoin (DOGE), XRP, Binance Coin (BNB), Zcash (ZEC), Litecoin (LTC), et d’autres actifs.

La société de suivi crypto Cyphertrace a confirmé que les fonds saisis en juillet avaient été utilisés par les Brigades al Qassam, une partie de l’armée du Hamas.

La philanthropie basée sur la cryptomonnaie ne se limite en aucun cas au financement du terrorisme. Au cours des deux premiers mois de 2022, les partisans du Freedom Convoy au Canada et de la force de résistance ukrainienne contre la Russie ont recueilli des millions de dons crypto.

Le mois dernier, l’échange crypto Binance a suspendu ses services et sa commercialisation auprès des Israéliens à la demande de la Capital Market, Insurance, and Savings Authority. La suspension sera probablement en vigueur tant que l’Autorité examinera le statut de la licence de Binance pour faire des affaires dans le pays.