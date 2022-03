Le prix d’Ethereum évolue vers 3 000 $, mais les traders professionnels choisissent de ne pas ajouter d’effet de levier | Cryptomonnaie

Le prix des ETH atteint un niveau de résistance clé, mais les traders professionnels hésitent à ajouter un effet de levier pour trois raisons importantes.

Même si le prix de l’Ether (ETH) a rebondi de plus de 20 % par rapport au creux de 2 300 $ du 22 février, les données sur les dérivés montrent que les investisseurs sont toujours prudents. À ce jour, le prix d’Ether est en baisse de 24 % pour l’année, et les principales résistances aériennes sont à venir.

Le problème le plus pressant d’Ethereum a été les frais de transaction élevés du réseau et les investisseurs craignent de plus en plus que cela reste un problème même après que le réseau intègre ses mises à niveau tant attendues.

Par exemple, les frais de transaction moyens du réseau sur 7 jours sont toujours supérieurs à 18 dollars, tandis que la valeur du réseau verrouillée dans les contrats intelligents (TVL) a diminué de 25 % pour atteindre 111 milliards de dollars entre le 1er janvier et le 27 février. Cet indicateur négatif pourrait expliquer en partie pourquoi Ether est en baisse depuis début février.

Prix ​​Ether/USD sur FTX. Source : TradingView

Le canal ci-dessus montre actuellement une résistance à 3 100 $, tandis que le support de prix de clôture quotidien s’élève à 2 500 $. Par conséquent, un rallye de 14% par rapport au niveau actuel de 2 750 $ doit se produire pour que la tendance à la baisse actuelle soit annulée.

Les marchés dérivés montrent la peur comme le sentiment dominant

Le delta skew de 25 % compare les options équivalentes d’achat (achat) et de vente (vente). L’indicateur deviendra positif lorsque la « peur » prévaudra, car la prime de protection des options de vente est supérieure à celle des options d’achat.

L’inverse se produit lorsque les teneurs de marché sont haussiers, ce qui entraîne le déplacement du biais delta de 25 % vers la zone négative. Les lectures entre moins 8 % et plus 8 % sont généralement considérées comme neutres.

Deribit Ether Options de 30 jours 25% delta skew. Source: laevitas.ch

Le graphique ci-dessus montre que les traders d’options Ether signalent une baisse depuis le 11 février, tout comme Ether n’a pas réussi à briser la résistance de 3 200 $. De plus, la lecture actuelle de 8,5 % ne montre aucune confiance de la part des marqueurs du marché et des baleines malgré l’augmentation des prix de 7,5 % le 28 février.

Les données fournies par la bourse mettent en évidence le positionnement net long-short des traders. En analysant la position de chaque client sur place, les contrats perpétuels et à terme, on peut mieux comprendre si les traders professionnels sont à la hausse ou à la baisse.

Il existe parfois des divergences méthodologiques entre les différents échanges, les téléspectateurs doivent donc surveiller les changements plutôt que les chiffres absolus.

Les meilleurs traders des bourses Ether ratio long-short. Source : Coinglass

Même avec le rallye de 21,5 % d’Ether depuis le 24 février, les meilleurs traders de Binance, Huobi et OKX ont réduit leurs achats à effet de levier. Plus précisément, Huobi était la seule bourse confrontée à une légère réduction du ratio long/short des principaux traders, l’indicateur passant de 1,04 à 1,07.

Cependant, cet impact a été plus que compensé par les traders d’OKX qui ont augmenté leurs paris haussiers de 2,15 à 1,58 du 24 février au 28 février. En moyenne, les meilleurs traders ont diminué leurs achats de 8 % au cours des quatre derniers jours.

Les meilleurs commerçants pourraient être pris par surprise

Du point de vue des mesures discutées ci-dessus, il n’y a guère de sentiment d’optimisme présent sur le marché de l’Ether. De plus, les données suggèrent que les traders professionnels ne sont pas disposés à ajouter des positions longues, comme l’expriment à la fois les marchés à terme et les marchés d’options.

Bien sûr, même les commerçants professionnels se trompent, et une couverture courte devrait se produire si Ether brise la résistance actuelle du canal de tendance baissière de 3 100 $. Pourtant, il est également important de reconnaître au moins qu’il y a peu d’intérêt à acheter en utilisant des dérivés au niveau actuel.