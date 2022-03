Les traders de Solana sautent sur un sentiment crypto positif, mais 100 $ restent insaisissables pour SOL | Cryptomonnaie

Le prix de Solana et les actifs à risque dans le monde entier espèrent une résolution de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

SOL a du mal à briser un fort groupe de résistance près de 92 $.

Les risques baissiers subsistent mais devraient diminuer.

Le prix de Solana suit le même élan ressenti par les crypto-monnaies, les actions et d’autres actifs à risque dans le monde entier. Une rencontre entre la Russie et l’Ukraine en Biélorussie a donné aux investisseurs l’espoir que la cessation du conflit actuel en Ukraine pourrait toucher à sa fin. Malgré les nouvelles et les perspectives haussières, les haussiers ont du mal à atteindre le niveau crucial de 100 $.

Le prix de Solana continue de faire face à un rejet proche du niveau de 100 $

Plus que la plupart des principales crypto-monnaies, le prix de Solana est peu enviable et malheureux, étant très proche d’un niveau de prix important mais incapable d’atteindre ce niveau facilement. Un groupe important de résistance doit être brisé avant que Solana puisse entrer dans un marché haussier clair et établi :

50 % de retracement de Fibonacci à 92 $ Point de contrôle du volume 2022 à 93 $ Kijun-Sen à 99 $. Ligne de tendance inférieure d’un drapeau haussier (canal de régression linéaire) à 100 $.

À la frustration du taureau s’ajoute la résistance continue au-dessus de 100 $ à 110 $ (bas du nuage Ichimoku, Senkou Span A), le retracement de Fibonacci de 38,2 % à 112 $ et l’expansion de Fibonacci à 100 % à 116 $. Cela signifie que même si les acheteurs peuvent atteindre un prix Solana proche de 100 $, le potentiel de hausse pourrait être limité ou même inversé en raison d’une autre collection de niveaux de résistance importants.

Graphique quotidien SOL/USD Ichimoku Kinko Hyo

Le prix de Solana doit atteindre une cassure haussière idéale d’Ichimoku pour confirmer une nouvelle tendance haussière durable. Malheureusement, cela nécessite une clôture au-dessus du nuage Ichimoku à 144 $ ou plus entre aujourd’hui et le 13 mars 2022. Il est tout à fait probable que les haussiers ne pourront pas atteindre une clôture au-dessus du nuage Ichimoku jusqu’à ce que le sommet du nuage atteigne la zone de valeur de 115 $. dans un peu plus de trois semaines le 23 mars 2022.

Si les traders continuent d’échouer au prix de clôture de Solana au-dessus du niveau de prix de 100 $, alors une autre poussée et un retour au plus bas de 2022 près de 75 $ sont hautement probables.