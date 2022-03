First Mover Asia : Le Petroyuan n’est pas un briseur de sanctions contre la Russie ; Bitcoin et autres Cryptos s’envolent | Cryptomonnaie

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Marchés : Le bitcoin, l’éther et d’autres cryptos majeurs augmentent, alors même que les États-Unis cherchaient à empêcher la Russie d’utiliser la crypto pour échapper aux sanctions.

Insights: Les CBDC n’aideront pas la Russie à échapper aux sanctions économiques.

Point de vue du technicien : la hausse de 11 % des prix de BTC reflète une activité haussière à court terme, bien que la hausse semble limitée.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 43 040$ +14,9%

Éther (ETH) : 2 902 $ + 12,1 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Ordinateur Internet PCI +17,0% L’informatique Solana SOL +16,3% Plate-forme de contrat intelligente Cosmos ATOME +14,7% Plate-forme de contrat intelligente

Les meilleurs perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Le bitcoin a grimpé de plus de 15 % à un moment donné, alors même que la Russie intensifiait sa guerre contre l’Ukraine, pilonnant la capitale du pays, Kiev, et sa deuxième plus grande ville, Kharkiv, avec des tirs de roquettes. Ether a augmenté de plus de 12% et d’autres cryptos majeurs étaient fermement dans le vert.

Les observateurs du conflit initié par le président russe Vladimir Poutine craignent que la force d’invasion de près de 200 000 hommes qui a été ensanglantée par une résistance ukrainienne étonnamment forte la semaine dernière recoure à des tactiques plus brutales. Les délégations russe et ukrainienne ont ajourné leurs premiers pourparlers de paix à la frontière biélorusse sans résolution pour faire rapport à leurs gouvernements alors que les sanctions européennes et américaines commençaient à mordre dans l’économie russe.

Plus tôt dans la journée, le vice-Premier ministre ukrainien et ministre de la Transformation numérique, Mykhailo Fedorov, a demandé à « tous les principaux échanges crypto de bloquer les adresses des utilisateurs russes ». L’Europe et les États-Unis ont banni certaines banques russes de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), le réseau de messagerie prenant en charge les transactions financières mondiales. Cette décision a empêché ces institutions d’effectuer des transactions interbancaires avec des entités non russes. La Russie a considéré la cryptomonnaie comme un moyen de contourner cette sanction et d’autres destinées à les isoler du système financier mondial.

L’analyste principal du marché d’Oanda Americas, Edward Moya, a écrit dans un e-mail que les investisseurs considéraient lundi le mouvement et le contre-mouvement comme « renforçant l’argument en faveur des produits blockchain qui concurrenceront le réseau SWIFT. Bitcoin et tous les principaux altcoins se rallient aujourd’hui alors que les investisseurs réalisent la probabilité d’investissements massifs dans [decentralized finance] suite à la dernière série de sanctions russes. »

Au moment de la publication, le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, se négociait juste au-dessus de 43 000 $, son plus haut niveau depuis la mi-février. Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, se négociait à environ 2 900 $ et suivait un schéma similaire.

Dans une interview téléphonique avec CoinDesk, Moya a ajouté : « Personne ne dit que DeFi n’existe pas depuis un moment. Cela pourrait aider à accélérer la concentration de plus de gens dessus. Chaque fois qu’il y a un conflit militaire important historiquement, c’est une opportunité à risque. Investisseurs demandent où puis-je mettre mon argent. Cela ressemble à l’un de ces paris intelligents. Cela (DeFi) pourrait décoller plus rapidement que prévu.

Marchés

S&P 500 : 4 373 -0,2 %

DJIA : 33 892 -0,4 %

Nasdaq : 13 751 +0,4%

Or : 1 909 $ +1,1 %

Connaissances

Les CBDC n’aideront pas la Russie à échapper aux sanctions

Les banques du monde entier se sont engagées à empêcher la Russie d’accéder à SWIFT. Le département du Trésor américain interdit aux entités américaines d’interagir avec la banque centrale russe. Les étrangers sont exclus de la bourse de Moscou par crainte de ventes massives. Les chars russes en rouble.

Les gros titres sont venus rapidement et furieusement lundi alors que les sanctions imposées à la Russie par les puissances occidentales ont commencé à mordre durement l’économie du pays.

Comme on pouvait s’y attendre, cela a également conduit à de nombreuses critiques sur la façon dont il s’agissait du premier signe de fissuration de l’hégémonie du dollar américain, les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) étant utilisées pour briser le blocus des sanctions.

Certains observateurs de l’invasion russe ont prédit la montée du pétroyuan comme monnaie alternative pour les transactions sur le pétrole brut. Ils voient la Russie effectuer des transactions en renminbi pour éviter les sanctions.

Problème : Le yuan n’est pas librement convertible. La banque centrale chinoise maintient un contrôle strict des capitaux sur la monnaie, plafonnant les transferts à l’étranger à l’équivalent de 50 000 dollars par an. La rigueur des contrôles de conformité n’a fait qu’augmenter depuis que la guerre commerciale de l’ancien président américain Donald Trump a refroidi l’économie chinoise.

Et ce n’est pas que la Banque populaire de Chine veuille que le yuan soit librement convertible de toute façon. La monnaie chinoise s’échange au sein d’une bande contrôlée, que ses vastes réserves de change soutiennent, obligeant les banques à assumer davantage de réserves pour refroidir un yuan en hausse, ou à les brûler pour soutenir la bande lorsque les temps sont durs. (Taïwan fait quelque chose de similaire, mais est plus sournois à ce sujet.)

Donc, un yuan qui s’internationalise rapidement est quelque chose que la Chine ne veut pas, politiquement. Alors que Pékin pourrait commencer à discuter d’assouplir le contrôle de la monnaie à l’avenir, le yuan n’est pas configuré pour une libéralisation complète du compte de capital.

La politique derrière le yuan numérique (eCNY) en est le reflet.

« L’internationalisation d’une monnaie est un résultat naturel de la sélection du marché. Le statut international de la monnaie d’un pays dépend de ses fondamentaux économiques et de la profondeur, de l’efficacité et de l’ouverture de ses marchés financiers », lit-on dans le livre blanc du projet.

Le dollar américain n’est pas menacé parce qu’il n’y a pas d’alternative polyvalente qui ait sa liquidité. D’autres nations ne veulent pas non plus que leurs devises soient internationalisées parce que leurs économies ne sont pas assez grandes pour soutenir une telle décision, et ces nations ne veulent pas céder le contrôle à des étrangers.

Dans un article publié dimanche, le chroniqueur de Bloomberg Andy Mukherjee théorise comment l’eCNY pourrait être utilisé pour aider la Russie à briser les sanctions et à déloger le dollar, suggérant que l’eCNY pourrait être échangé contre des stablecoins.

Pourtant, un tel scénario ne fonctionnerait pas car la Banque populaire de Chine (PBoC) n’a pas indiqué qu’elle permettrait à l’eCNY d’exister à l’étranger. Mais la proposition est aussi amusante car elle reproduit quelque chose qui existe déjà : la monnaie numérique utilisée pour les transactions internationales, y compris entre la Russie et la Chine, n’est pas le yuan mais des stablecoins libellés en dollars.

Comme cela a déjà été dit, la meilleure chose pour l’hégémonie continue du dollar est la crypto. Il n’y a pas d’alternative viable, ce qui en fait une arme efficace pour les sanctions.

L’avis du technicien

Le graphique de quatre heures de Bitcoin montre le support/la résistance. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) a dépassé le niveau de prix de 40 000 $ sur les graphiques intrajournaliers, indiquant une activité haussière à court terme. La crypto-monnaie a augmenté d’environ 11 % au cours des dernières 24 heures, bien qu’une résistance immédiate autour des niveaux actuels puisse bloquer la reprise.

La tendance baissière de deux semaines a enregistré un signal d’épuisement à la baisse le 24 février, selon les indicateurs DeMARK, qui précède généralement de brèves hausses de prix. Pourtant, les indicateurs de momentum à long terme sont négatifs, indiquant une hausse limitée autour de la zone de résistance de 43 000 $ à 46 000 $.

Pour l’instant, BTC devra rester au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours sur le graphique de quatre heures, actuellement proche de 40 000 $, pour confirmer les objectifs de hausse. Un support inférieur est estimé à 37 000 $, ce qui pourrait stabiliser les reculs dans la journée de négociation en Asie.

Événements importants

8 h 30 HKT/SGT (00 h 30 UTC) : Indice des directeurs d’achat de la Jibon Bank (Japon) (février)

8 h 30 HKT/SGT (00 h 30 UTC) : solde du compte courant de l’Australie (T4)

9 h HKT/SGT (1 h UTC) : indice NBS des directeurs d’achat du secteur manufacturier chinois (février)

9 h 45 HKT/SGT (1 h 45 UTC) : Indice des directeurs d’achats de fabrication de Caixin en Chine (février)

11 h 30 HKT/SGT (3 h 30 UTC) : décision de la Banque de réserve d’Australie sur les taux d’intérêt