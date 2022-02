Ethereum traders piégé en attendant que l’ETH casse 2 500 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum a été stoppé à 2 500 dollars, obstinément défendu par les acheteurs.

L’entrée baissière d’Ichimoku est maintenant confirmée sur le graphique journalier, signalant une faiblesse extrême et des risques de baisses de prix imminentes.

L’ETH est maintenant à un point décisif pour les traders.

L’action des prix d’Ethereum a montré un certain soulagement de la pression de vente à court terme en fermant à l’intérieur du nuage Ichimoku samedi dernier. Cependant, les inquiétudes persistantes concernant l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la mention des armes nucléaires ont fait chuter l’ETH dimanche à une perte de près de 7%. Cependant, malgré la baisse, le niveau de support final de l’ETH s’est maintenu.

Le prix d’Ethereum doit contenir 2 500 $, sinon l’ETH chutera encore de 15 %

Le prix Ethereum a confirmé l’un des modèles d’entrée courte les plus recherchés dans le système Ichimoku Kinko Hyo : une cassure Ichimoku baissière idéale. Les conditions de ce modèle sont les suivantes :

Le futur Senkou Span A est inférieur au futur Senkou Span B. Le Tenkan-Sen est en dessous du Kijun-Sen. La clôture actuelle est en dessous du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen. La clôture actuelle se situe sous le nuage Ichimoku. Le Chikou Span se trouve sous les corps des chandeliers et dans un espace ouvert.

Ce modèle a été confirmé lors de la clôture de dimanche et c’était la première fois que ce modèle apparaissait depuis le 13 décembre 2021.

Les traders tiennent à peine le support dans la zone de support de 2 500 $. Le retracement de Fibonacci à 61,8 % et le Tenkan-Sen partageaient le niveau de 2 500 $, et tous deux représentent la structure de support finale pour Ethereum avant qu’il ne subisse une autre baisse. Le niveau de support hebdomadaire final pour le prix Ethereum est le bas du nuage Ichimoku (Senkou Span B) et l’expansion de 61,8 % de Fibonacci à 2 300 $. Si les traders ne parviennent pas à tenir cela, alors moins de 2 000 $ sont presque garantis.

Graphique quotidien ETH/USD Ichimoku Kinko Hyo

Si les haussiers souhaitent invalider tout biais baissier à court terme, ils devront remonter le prix d’Ethereum jusqu’à une clôture au moins au-dessus du bas du nuage Ichimoku (Senkou Span A). Malheureusement, cela devient de plus en plus difficile chaque jour après aujourd’hui, alors que Senkou Span A augmente considérablement pour atteindre la valeur de 3 000 $ vers le 15 mars 2022.