Dogecoin se débat alors que des signaux plus baissiers émergent | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin est en retrait avec les marchés mondiaux et voit ses tentatives de grimper plus haut, écourtées.

L’action des prix DOGE est tournée vers la baisse sous plusieurs éléments baissiers.

Attendez-vous à plus de faiblesse une fois que les pourparlers de paix échoueront et que la violence reprendra en Ukraine.

Dogecoin (DOGE) a prouvé qu’il était sensible aux événements sur la scène mondiale suite à l’annonce dimanche que la Russie serait coupée de SWIFT. Cela a mis l’action des prix DOGE sur le dos. En période de ralentissement, 16,98 $ devraient être dépassés, et une clôture quotidienne en dessous serait synonyme de plus de douleur pour les traders DOGE. Une baisse vers 10,35 dollars ne serait pas impossible si la situation se détériorait à nouveau et que Poutine s’apprêtait à utiliser des armes nucléaires.

Dogecoin pourrait imploser de 40% à 10$ si la situation en Ukraine se détériore

Les investisseurs de Dogecoin ne profitent pas de leur entrée de jeudi ou vendredi dernier, alors que le risque semblait être de retour, ce qui laisse présager que Dogecoin pourrait briser sa tendance à la baisse. Tout cela semblait perdu dimanche après l’annonce que l’UE était d’accord pour couper la Russie des marchés financiers. Avec ce mouvement, Dogecoin a chuté de 6% au total.

La situation est encore prématurée et loin d’être terminée et l’action des prix DOGE pourrait rester sous pression car la moyenne mobile simple à 55 jours est toujours dans un croisement mortel avec le SMA à 200 jours, l’indice de force relative a encore de la marge avant d’être survendu , et – depuis dimanche – une ligne de tendance descendante rouge s’est formée qui exercera une pression à la baisse supplémentaire. Il y a beaucoup de signaux baissiers qui seront difficiles à surmonter et pourraient voir DOGE atteindre 14 $ pour la première fois avant de chuter davantage vers 10,35 $. D’ici là, le RSI sera en territoire de survente, limitant pour le moment tout autre mouvement baissier.

Graphique journalier Polkadot/USD

De la fumée blanche pourrait encore venir à tout moment si un responsable peut négocier un accord entre les deux parties, ce qui se répercuterait sur les marchés mondiaux comme un énorme soupir de soulagement. Dans un tel scénario, l’action des prix DOGE apparaîtrait au-dessus de la ligne de tendance ascendante rouge et chercherait un test vers 20,00 $, ou près de la résistance historique à 20,50 $. Autour de ce niveau, le SMA de 55 jours entrera également en jeu, formant un double plafond sur l’action des prix. Si les traders sont capables de percer ce niveau et même d’obtenir une clôture quotidienne au-dessus, préparez-vous pour beaucoup plus de potentiel de hausse.