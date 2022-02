SafeMoon est en bonne forme pour poursuivre sa reprise avec 40 % de rendements positifs | Cryptomonnaie

L’action sur les prix de SafeMoon n’a pas vu les investisseurs fuir son action sur les prix, avec seulement une légère perte de 3 % au cours du week-end.

Les traders SafeMoon devraient dépasser le niveau de 23,6% de Fibonacci, au-dessus de 0,0012236 $ et rechercher un potentiel de hausse supplémentaire.

Avec une forte demande pour les crypto-monnaies, attendez-vous à voir un retour à 0,0015000 $ dans les prochains jours.

SafeMoon (SAFEMOON) a été sur le point de franchir la barre des 0,0010000 $, mais les investisseurs sont intervenus au dernier moment et ont déjà fait grimper SafeMoon d’environ 13 %. Il y a plus de place pour la hausse à mesure que la demande de crypto-monnaies augmente en raison du marché russe à la recherche d’autres formes de paiement que l’Occident ne sanctionne pas. Cela déclenchera une plus grande demande du côté acheteur et pourrait voir l’action des prix de SafeMoon s’étendre vers 0,0016016 $, détenant 40 % du pnl positif.

Le prix de SafeMoon pourrait couvrir beaucoup de terrain à la hausse

L’action sur les prix de SafeMoon n’a pas vu de sorties massives au cours du week-end alors que l’Occident a introduit des sanctions financières suffocantes contre la Russie. Les marchés commencent également à regarder au-delà de la décision d’imposer des sanctions, car la nouvelle a été entièrement digérée dans le monde entier. Bien que la plupart des actifs à risque se négocient dans le rouge, la plupart d’entre eux sont loin des creux qu’ils avaient au début de la séance pendant le fuseau horaire ASIA PAC.

Il en va de même pour SafeMoon car il semble toucher 0,0012236 $ peut-être aujourd’hui, et pourrait même dépasser ce niveau – le niveau de 23,6 % de Fibonacci. Une clôture quotidienne au-dessus fournirait sans aucun doute une recommandation d’achat solide au marché, car elle montrera que les haussiers dictent l’évolution des prix. Avec l’indice de force relative (RSI) toujours survendu, il est temps qu’un revirement soit dû et les investisseurs pourraient revenir à l’action des prix.

Graphique journalier SAFEMOON/USD

À la hausse, le SMA de 200 jours à 0,0014698 $ ou le niveau historique significatif à 0,00161016 $ constituent des cibles possibles, mais il y a une chance que les traders soient écourtés si les pourparlers de paix échouent plus tard dans la journée. Poutine a mis sa force d’armes nucléaires en état d’alerte maximale, provoquant un choc catastrophique sur les marchés, et un retour à 0,0010000 $ serait le résultat logique.