Aleksandr « Shurick » Agapitov annonce le nouveau projet web3 axé sur la propriété X.LA | Cryptomonnaie

En matière de création, la propriété et la capacité de récolter les fruits de ce que vous avez créé sont très importantes. Mais dans l’espace numérique, où les choses sont reproduites et partagées à la vitesse de la lumière, conserver la propriété et les avantages attachés aux créations est beaucoup plus délicat.

C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles les jetons non fongibles (NFT) ont connu une telle popularité au cours des derniers mois. Les NFT ont été particulièrement populaires parmi les jeunes créateurs de contenu, dont beaucoup apprécient la possibilité de monétiser leur art et de vendre directement à d’autres personnes.

Cependant, il existe également un problème existentiel avec les NFT. La plupart des jetons que nous voyons aujourd’hui existent dans la version d’Internet connue sous le nom de Web2. Cependant, Internet tel que nous le connaissons progresse rapidement vers la prochaine itération – connue sous le nom de Web3.

À la lumière de cela, Aleksandr « Shurick » Agapitov, le fondateur de Xsolla, une société de jeu de premier plan, a annoncé un nouveau projet qui non seulement favorisera la créativité au sein de l’espace Web3, mais permettra également aux créateurs de profiter pleinement de leurs efforts.

Ce nouveau projet s’appelle X.LA et a été officiellement lancé le 17 février 2022. En utilisant X.LA, tous les types d’utilisateurs, y compris les entrepreneurs, les influenceurs, les créateurs de contenu, les inventeurs, les entrepreneurs et les chercheurs, peuvent exploiter le potentiel du Web3 et profitez de ses avantages. X.LA vise non seulement à garantir l’égalité des créateurs, mais également à être la prochaine étape de l’évolution d’Internet.

Des visions comme celles-ci sont particulièrement importantes si les NFT doivent faire partie de notre avenir numérique. Le passage au Web3 va sans aucun doute être important, avec différentes plates-formes et concepts qui cherchent déjà à en tirer profit. Cependant, s’il n’y a pas d’infrastructure pour le mouvement des NFT vers Web3, ces jetons risquent d’être laissés pour compte.

Actuellement, on parle beaucoup du Web3 et de ce que cela signifie. Les partisans disent que Web3 est une nouvelle évolution d’Internet où les gens pourront conserver de meilleurs droits de propriété sur leurs identités et leurs données.

S’appuyant sur la technologie blockchain, Web3 devrait engendrer une ère d’interopérabilité améliorée, en particulier entre les entreprises et les plateformes. Les utilisateurs devraient également obtenir plus de droits de propriété, ce qui signifie une plus grande part d’Internet.

D’un autre côté, de nombreux sceptiques ont également souligné que Web3 est simplement un mot à la mode que de nombreuses entreprises et plates-formes technologiques ont été adoptées car elles ont tellement de peau dans le jeu. Certains prétendent même que les entreprises de pointe et les capital-risqueurs ont investi dans le Web3 parce qu’ils le considèrent comme une version d’Internet qu’ils pourront contrôler.

Quoi qu’il en soit, il convient de noter que les NFT s’intègrent parfaitement dans l’avenir du Web3, selon de nombreux partisans. Tout l’intérêt des NFT est de conférer des droits de propriété aux personnes qui les achètent. Ainsi, deux personnes peuvent voir une œuvre d’art en ligne. Si la première personne l’obtient en tant que NFT, elle devient alors propriétaire de cette pièce. L’autre personne pourrait télécharger cette même image et même l’encadrer sur son mur, mais elle ne la possède pas réellement.

Au fil des ans, l’industrie créative a été particulièrement étouffée par les actions des grandes entreprises qui gèrent le pipeline de revenus. Ils peuvent imposer les frais qu’ils jugent appropriés et ils contrôlent le marché. Par définition, les NFT sont conçus pour redonner du pouvoir aux personnes qui travaillent réellement. Les entreprises ne contrôleront plus les flux de revenus massifs auxquels elles étaient habituées, tandis que les créateurs ne reçoivent qu’une petite partie de l’argent qui leur est dû. Maintenant, le pouvoir est à nouveau en train de passer entre les mains de personnes qui effectuent un travail igné.

À plus d’un titre, les NFT et Web3 sont parfaits l’un pour l’autre. Maintenant, il ne s’agit plus que de savoir comment faire entrer les NFT dans cette nouvelle évolution pour Internet.

Heureusement, ces plates-formes et bien d’autres font un travail impressionnant pour maintenir le rêve en vie. Les services métavers et les jeux play-to-earn intègrent même les NFT, et nous sommes tous sur le point d’assister à l’essor de cette nouvelle ère Internet.

Si vous êtes un passionné de technologie, les choses sont définitivement excitantes en ce moment.