Les émissions de carbone du réseau Bitcoin ont bondi de 17% après l’interdiction de la Chine | Cryptomonnaie

Le consensus minier de preuve de travail du réseau Bitcoin fait depuis longtemps l’objet de débats environnementaux, sociaux et de gouvernance, et une nouvelle étude ne peut qu’ajouter à la controverse croissante autour de l’empreinte carbone de Bitcoin.

Un nouveau rapport de recherche intitulé « Revisiter l’empreinte carbone de Bitcoin » publié dans la revue scientifique à comité de lecture Joules a souligné que l’interdiction chinoise de l’extraction de cryptomonnaies n’aurait peut-être pas contribué à la réduction de l’empreinte carbone du réseau Bitcoin telle que propagée par de nombreux Bitcoiners ; au contraire, il a augmenté de 17 %.

La Chine était la principale plaque tournante des mineurs de Bitcoin avant mai 2021 et représentait plus de 60 % du taux de hachage total du réseau Bitcoin. Cependant, l’interdiction générale imposée par le gouvernement a conduit à la migration de la plupart des exploitations minières hors du pays. La part du taux de hachage minier Bitcoin en Chine est passée de plus de 60 % en mai à près de zéro en août, les mineurs se déplaçant aux États-Unis, en Russie et au Kazakhstan.

Les experts en crypto ont prédit que la migration des mineurs hors de Chine rendrait non seulement l’exploitation minière BTC plus décentralisée et plus verte, mais le nouveau rapport Joule montre le contraire. Le nouveau rapport de recherche a souligné que la quantité d’énergie renouvelable utilisée pour alimenter l’exploitation minière BTC est passée de 42% à environ 25% depuis août dernier.

Principales sources d’électricité pour Bitcoin Mining. Source : Joule

L’étude a suivi la source d’électricité alimentant les opérations minières pour calculer les émissions de carbone du réseau Bitcoin et a constaté que la meilleure blockchain crypto émettait 65 mégatonnes de dioxyde de carbone par an. L’étude a conclu que les mineurs en Chine étaient plus axés sur les énergies renouvelables que la plupart des principaux pays miniers aujourd’hui.

Alex de Vries, l’un des auteurs du rapport, a déclaré à Cointelegraph :

« L’étude en général met en évidence comment l’exploitation minière de Bitcoin est devenue encore plus sale après la répression minière chinoise de l’année dernière. Un grand nombre des mineurs hydroélectriques qui avaient auparavant accès ici ont maintenant été remplacés par du gaz naturel (aux États-Unis). En plus de cela, l’électricité à base de charbon au Kazakhstan est également plus polluante que l’électricité à base de charbon chinoise. Au total, cela rend l’exploitation minière de preuve de travail encore plus intensive en carbone qu’elle ne l’était déjà.

L’étude du journal Joule contredit en outre un rapport poussé par le Bitcoin Mining Council dirigé par le PDG de MicroStrategy Michael Saylor, qui affirmait que le réseau Bitcoin utilise jusqu’à 66% d’énergie durable.