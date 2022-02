Le prix du Litecoin se prépare à une hausse de 20% alors que LTC révèle une configuration haussière | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin a terminé son piège baissier après avoir établi un creux en dessous du creux du 22 janvier à 96,39 $.

La reprise qui en résultera poussera LTC à faire face aux obstacles de 117,80 $ et 124,09 $.

Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 91,61 $ créera un creux plus bas et invalidera la thèse haussière.

Le prix du litecoin connaît un recul après avoir connu une montée rapide. L’action des prix avant le rallye mineur joue un rôle crucial dans l’identification des inversions de tendance ; actuellement, cela laisse entrevoir des perspectives haussières pour LTC.

Cours du Litecoin pour récupérer ses gains

Le prix du litecoin a établi une fourchette allant de 153,90 $ à 96,39 $ entre le 17 et le 22 janvier. Peu de temps après l’établissement du creux de swing le 22 janvier, LTC a augmenté de 48 % et a établi une autre fourchette, allant de 144 $ à 91,61 $.

Le creux du marché du 24 février à 91,61 $ a traversé le creux précédent, créant une rupture de la structure du marché (MSB) et suggérant que LTC pourrait encore baisser. Cependant, le MSB était une saisie de liquidités et une technique de manipulation utilisée par les teneurs de marché pour attirer les commerçants dans la mauvaise direction avant de monter plus haut.

Après le MSB, le prix du Litecoin a augmenté de 25 % et est actuellement en train de retracer pour trouver des niveaux de support stables avant de déclencher la deuxième hausse. Les investisseurs intéressés peuvent prendre une position longue à la position actuelle – 102,77 $ et s’attendre à ce qu’elle augmente.

Le premier obstacle que le prix du Litecoin rencontrera est le niveau de retracement de 50 % à 117,80 $ ; au-delà de cela, LTC prendra un swing au niveau de retracement de 62% à 124,09 $, portant la montée totale à 20%. Les investisseurs peuvent choisir de prendre des bénéfices à l’un ou l’autre de ces niveaux.

Graphique LTC/USDT sur 4 heures

Au contraire, si le prix du Litecoin ne parvient pas à freiner les prises de bénéfices, le retracement pourrait pousser LTC à retester le creux du 22 janvier à 96,39 $. Si les haussiers ne parviennent pas à absorber la pression de vente, il y a de fortes chances que LTC reteste la fourchette basse à 91,61 $.

Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 91,61 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière du prix du Litecoin. Cette décision pourrait ouvrir la voie aux traders pour faire glisser LTC vers des niveaux inférieurs.