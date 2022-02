Les volumes de Bitcoin libellés en roubles atteignent leur plus haut niveau depuis 9 mois | Cryptomonnaie

Les volumes d’échanges entre le rouble russe et le bitcoin ont atteint des sommets de 9 mois alors que la monnaie fiduciaire du pays a plongé à des niveaux record en raison des retombées de l’invasion de l’Ukraine.

Les données suivies par Kaiko, un fournisseur de recherche sur les crypto-monnaies basé à Paris, montrent que le volume de bitcoins libellé en roubles (RUB) a bondi à près de 1,5 milliard de roubles jeudi, atteignant le plus haut depuis mai.

« L’activité était concentrée sur Binance », a déclaré l’analyste de recherche de Kaiko, Clara Medalie, à CoinDesk dans un e-mail. « Le volume de Bitcoin-hryvnia ukrainienne a également augmenté, mais pas aussi haut que les niveaux d’octobre. BTC-UAH ne se négocie que sur 2 bourses – Binance et LocalBitcoin. »

Des tendances similaires ont été observées dans les volumes de transactions tether-rouble et tether-hryvnia, a ajouté Medalie. Tether (USDT), la plus grande pièce stable au monde en valeur marchande, offre la caractéristique unique de la stabilité des prix dans le monde souvent volatil des crypto-monnaies en maintenant une parité de 1: 1 avec le dollar américain.

Les données de Kaiko montrent que le volume des échanges USDT/RUB a également atteint un sommet de huit mois de 1,3 milliard de RUB jeudi.

La flambée du volume des transactions crypto basées sur le rouble est survenue alors que les investisseurs se précipitaient pour sortir du rouble, craignant des sanctions plus strictes de l’Occident.

La devise russe a plongé de plus de 8% à 90 pour un dollar américain la semaine dernière et a prolongé la chute de 28% supplémentaires tôt dans la journée, atteignant un creux record de 118 pour un dollar, selon les données de Bloomberg. L’or, les bons du Trésor américain, le dollar américain et le franc suisse ont été les bénéficiaires de la fuite vers la sécurité.

Au cours du week-end, les États-Unis et leurs alliés ont intensifié les mesures punitives contre la Russie, dans l’intention d’empêcher ses banques d’accéder à la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), le réseau de messagerie qui sous-tend les transactions financières mondiales. L’Union européenne a interdit toutes les transactions avec la banque centrale russe dans le but de l’empêcher de vendre des actifs à l’étranger pour soutenir ses banques.

Tôt lundi, le président russe Vladimir Poutine a ordonné à la force de dissuasion nucléaire du pays d’être en état d’alerte maximale. Selon les derniers rapports, la banque centrale russe a demandé aux courtiers d’interdire aux investisseurs non résidents de vendre des titres.