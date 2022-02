Bitcoin : Tenir la deuxième résistance à 39400/450 cible 38000/37800 | Cryptomonnaie

Bitcoin fait très peu après avoir maintenu 300 pips au-dessus de mon prochain objectif de 34000.

Ondulation essayant une cassure au-dessus de 7270/7370 pour un signal d’achat ciblant 7740/7800.

Ethereum teste la résistance à 2790/2810. Les shorts doivent s’arrêter au-dessus de 2870. Une cassure plus élevée est un signal d’achat.

Analyse quotidienne

Bitcoin a battu la première résistance à 36300/400 pour tester la deuxième résistance à 39400/450 mais en difficulté ici. Les haussiers ont besoin d’une pause au-dessus de 40 000 pour cibler la moyenne mobile de 500 jours à 42 000/200. Peu probable, mais si nous continuons plus haut, recherchez une forte résistance à 44100/400.

Tenir la deuxième résistance à 39400/450 cible 38000/37800. Si nous continuons plus bas, recherchez 36400/36000 et probablement jusqu’à 34400/34000. Ne soyez pas surpris de voir un test de support très fort à la moyenne mobile de 100 semaines à 33000/800 (valeur d’aujourd’hui).

Ripple a battu de manière inattendue une forte résistance à 7270/7370 pour un signal d’achat ciblant 7740/7800. Si nous continuons plus haut, recherchez une résistance assez forte à 8000/8100. Les shorts ont besoin d’arrêts au-dessus de 8200 pour un signal d’achat.

Un support mineur à 7300/7280 mais ci-dessous peut cibler les cibles 7090/70, peut-être jusqu’au support à 6890/6870.

Ethereum va jusqu’à la résistance à 2790/2810. Un plus haut pour le week-end est possible ici mais les shorts doivent s’arrêter au-dessus de 2870. Une cassure vers le haut est un signal d’achat ciblant 2900/2920 et probablement une résistance à 3025/55.

Le support solide de 2660 à 2560 devrait maintenant contenir la baisse.