Les adresses BTC non nulles atteignent un niveau record de 40 millions | Cryptomonnaie

Les statistiques sur la chaîne jusqu’en février ont suggéré un sentiment positif pour Bitcoin alors que les adresses avec un solde non nul de BTC ont atteint un niveau record.

De plus, ces portefeuilles avec un solde BTC positif stockent de plus en plus leurs pièces. La quantité d’approvisionnement en circulation de BTC a été déplacée pour la dernière fois il y a trois à cinq ans a atteint un sommet en quatre ans d’un peu plus de 2,8 millions de pièces, selon les données de la société d’analyse en chaîne Glassnode.

Le nombre d’adresses avec un solde non nul a fortement augmenté en 2019 et 2020 jusqu’au milieu de 2021, lorsque la croissance semble s’être stabilisée à environ 35 millions d’adresses. Cependant, la croissance de cette métrique a augmenté depuis le début de 2022, conduisant à un nouvel ATH de 40 276 163 selon Glassnode.

Le pic soudain de l’offre de BTC qui a été actif pour la dernière fois il y a trois à cinq ans coïncide avec le pic du dernier marché haussier prolongé au début de 2018.

Parmi les adresses avec un solde non nul, Glassnode a signalé que 817 445 d’entre elles avaient au moins un BTC entier, un sommet de 10 mois le 28 février.

La dynamique du côté de l’offre de Bitcoin a fourni plusieurs mesures importantes au cours du mois dernier. FSInsight a rapporté le 9 février que 75% de l’offre en circulation de BTC était illiquide car elle n’avait pas bougé pendant une longue période. Le rapport de la firme de recherche financière décrit la situation comme un « baril de poudre » qui est prêt à exploser dès qu’une quantité modérée de BTC est achetée sur le marché.

Les turbulences politiques au Canada et en Ukraine en février ont également mis en lumière la capacité de Bitcoin à rester à l’épreuve de la censure. Certains Canadiens ont adopté Bitcoin pour protéger leurs fonds contre le gel, tandis que le gouvernement ukrainien accepte désormais les dons de BTC alors que les tensions s’intensifient dans la région.

BTC se négocie actuellement à 37 827 $, en baisse d’environ 45 % par rapport au 10 novembre, ATH de 69 000 $ selon CoinGecko.