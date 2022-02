Prix ​​​​XRP pour fournir une opportunité d’achat avant que Ripple n’explose à 0,85 $ | Cryptomonnaie

Le prix du XRP est coincé sous une barrière de résistance décroissante, ses tendances haussières étant martelées par les baissiers.

Une baisse pour retester la zone de demande de 0,56 $ à 0,63 $ serait la clé pour déclencher une hausse de 35 % à 0,85 $.

Une clôture en chandelier de six heures en dessous de 0,56 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du XRP a suivi une tendance à la baisse constante avec des bas et des hauts plus bas représentés par une ligne de tendance à la baisse. Cependant, cette correction pourrait être une bénédiction déguisée car elle est susceptible de fournir une opportunité d’achat, permettant aux investisseurs de se positionner pour un gain rapide.

Le prix XRP se prépare pour un lancement

Le prix du XRP est bloqué sous une ligne de tendance à la baisse depuis près de trois semaines et ne montre aucun signe de reprise dans un avenir proche. Bien que cette évolution puisse être baissière à court terme, elle pourrait être une opportunité pour les acheteurs mis à l’écart en raison de la proximité d’un niveau de support stable.

Une poursuite de cette tendance poussera le prix du XRP à retester la zone de demande de douze heures, passant de 0,56 $ à 0,63 $. Les acheteurs intéressés pourraient chercher à accumuler Ripple à un prix réduit.

Une résurgence des acheteurs ici propulsera probablement le prix du XRP pour traverser la ligne de tendance à la baisse et se diriger vers la barrière de résistance de 0,85 $. Ce mouvement constituerait une ascension de 35 %, et le prix du XRP est plus que susceptible de le dépasser pour collecter la liquidité.

Graphique XRP/USDT sur 6 heures

Cette perspective pour le prix du XRP est soutenue par la récente baisse du nombre d’adresses actives quotidiennes interagissant avec la blockchain Ripple de 163 650 à 92 228 depuis le 27 janvier. Cette baisse de 43 % indique que les investisseurs ne sont pas intéressés par le XRP aux niveaux de prix actuels.

Adresses actives quotidiennes XRP

Alors que la métrique en chaîne ci-dessus suggère que le prix du XRP pourrait chuter, le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) sur 365 jours indique qu’une reprise est imminente.

Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté du XRP au cours de l’année écoulée. Actuellement, MVRV oscille autour de -14,5 %, ce qui indique que les détenteurs à court terme vendent à perte. C’est une opportunité pour les investisseurs à long terme d’accumuler.

Par conséquent, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix du XRP connaisse une augmentation considérable de la dynamique haussière sous peu.

XRP MVRV sur 365 jours

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du XRP dans un proche avenir, un chandelier de six heures proche en dessous de 0,56 $ invalidera la thèse haussière. Dans ce scénario, le jeton de remise pourrait explorer plus bas pour un niveau de support stable.