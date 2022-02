Prédiction du prix Dogecoin: l’intérêt du DOGE diminue car les acheteurs sont incapables d’empêcher une baisse de 14% | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin peut ne pas être en mesure d’empêcher une baisse de 14% car le jeton est scellé dans une tendance à la baisse.

DOGE teste sa dernière ligne de défense à 0,120 $ avant que le jeton ne tombe à 0,104 $.

Afin d’invalider le modèle graphique baissier, Dogecoin devra trancher au-dessus de 0,156 $.

Le prix du Dogecoin se prépare à une nouvelle baisse, car la configuration graphique dominante suggère que DOGE se dirige vers le bas. Le jeton sur le thème canin pourrait étiqueter la limite inférieure du modèle technique directeur lors de sa recherche de support.

Le prix Dogecoin bloqué dans une tendance baissière

Le prix du Dogecoin a été scellé dans un canal parallèle descendant sur le graphique de 12 heures, indiquant que l’élan est passé à la baisse.

Le prix du Dogecoin pourrait bientôt marquer la limite inférieure du modèle graphique en vigueur à 0,104 $, entraînant une chute de 14 % si DOGE passe en dessous du niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 % à 0,120 $ avant de chuter vers l’objectif pessimiste.

Un pic supplémentaire des ordres de vente pourrait pousser le prix du Dogecoin encore plus loin vers le plus haut du 13 avril à 0,096 $, puis vers le plus haut du 11 avril à 0,080 $.

Cependant, si les haussiers parviennent à inverser la période de sous-performance, le prix du Dogecoin peut cibler la limite médiane du schéma technique directeur à 0,131 $, ce qui coïncide avec la moyenne mobile simple (SMA) de 21 heures et le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %.

Graphique DOGE/USDT sur 12 heures

Une nouvelle augmentation du sentiment baissier pourrait inciter le prix du Dogecoin à atteindre la ligne de résistance donnée par l’indicateur d’inversion de moment (MRI) à 0,141 $, coïncidant avec le 50 SMA de douze heures.

Si un pic d’ordres d’achat se produit, le prix du Dogecoin visera ensuite le 100 SMA sur 12 heures à 0,147 $, avant de tenter de marquer la limite supérieure du canal parallèle descendant à 0,156 $.

Les investisseurs doivent noter que si le prix du Dogecoin parvient à se situer au-dessus de la ligne de tendance supérieure du modèle de graphique en vigueur, la tendance à la baisse en vigueur peut être invalidée.