First Mover Asia: la saga BitMEX se termine, mais nous ne saurons jamais si le DOJ est allé trop loin | Cryptomonnaie

Le plaidoyer de culpabilité des fondateurs de la plate-forme de trading crypto avec des bureaux principaux à Hong Kong et Singapour a évité un procès ; Le bitcoin est tombé en dessous de 37 500 dollars dimanche après que le président russe Vladimir Poutine a placé ses forces nucléaires en état d’alerte.

Prix ​​​​du week-end: Bitcoin et autres cryptos ont considérablement chuté à mesure que la guerre en Ukraine s’intensifiait.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 37 721 $ -3,2 %

Éther (ETH) : 2 628 $ -5,1 %

Après avoir largement résisté au début du week-end, le bitcoin et d’autres crypto-monnaies majeures ont chuté dimanche alors que la guerre en Ukraine s’intensifiait.

Des images satellites montraient des colonnes de troupes russes se dirigeant vers la capitale ukrainienne, Kiev. Dimanche, le président russe Vladimir Poutine a placé ses forces nucléaires en alerte en réponse aux sanctions et autres mesures que les États-Unis et leurs alliés d’Europe occidentale ont prises pour punir la Russie et soutenir l’Ukraine. Plus tard dans la journée, l’Ukraine a annoncé qu’elle avait accepté de tenir des pourparlers de paix avec la Russie pour mettre fin à l’invasion.

Au moment de la publication, le bitcoin se négociait à moins de 37 800 $, en baisse de plus de 3 %. Ether changeait de mains à environ 2 600 $, en baisse de plus de 5 %. La deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière a commencé le week-end à plus de 2 700 $. Presque tous les principaux altcoins avaient chuté de manière significative. La lune et l’avalanche de Terra étaient respectivement d’environ 7% et 8,5%.

Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds BitBull Capital, a déclaré que le bitcoin était revenu à la même ligne de support de 37 000 $ à laquelle il était confronté lundi dernier. Mais il a ajouté que seule « une vente plus large d’actifs à risque », résultant de pressions économiques plus importantes, pourrait maintenir le bitcoin sous la barre des 37 000 dollars ou le forcer beaucoup plus bas dans les jours à venir.

DiPasquale a déclaré que le prix du bitcoin tard dimanche était important pour « donner le ton ». « Parce que la crypto se négocie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elle est parfois considérée comme un indicateur précoce où les marchés boursiers pourraient aller à l’ouverture de lundi. »

Si le bitcoin baisse, il a déclaré que la prochaine ligne de support apparaîtrait à 35 000 $. Mais il a également émis une note optimiste, affirmant que son entreprise « avait entendu dire que 35 000 $ avaient été un point d’achat majeur pour les gros acheteurs, y compris les trésoreries d’entreprise cette année ».

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Filecoin FIL +7,2% L’informatique

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Algorand ALGO −7,4 % Plate-forme de contrat intelligente Cosmos ATOME −7,0 % Plate-forme de contrat intelligente Maillon de chaîne LIEN −6,6 % L’informatique

Marchés

S&P 500 : 4 384 + 2,2 %

DJ

AI : 34 058 + 2,5 %

Nasdaq : 13 694 +1,6%

Or : 1 889 $ -0,7 %

Connaissances

Affaire américaine contre BitMEX, Arthur Hayes était une portée internationale, mais maintenant ses mérites ne seront plus testés devant les tribunaux

Alors que la semaine se terminait en Asie, la saga de longue date sur BitMEX semblait se conclure.

Tard jeudi, heure américaine, les fondateurs de BitMEX, Arthur Hayes et Benjamin Delo, ont plaidé coupables d’avoir enfreint la loi américaine sur le secret bancaire (BSA).

« En raison de son incapacité délibérée à mettre en œuvre [anti-money laundering] et [know-your-customer] programmes, BitMEX était en fait une plateforme de blanchiment d’argent. Par exemple, en mai 2018, Hayes a été informé d’allégations selon lesquelles BitMEX était utilisé pour blanchir le produit d’un piratage de crypto-monnaie », a déclaré jeudi le ministère américain de la Justice dans un communiqué de presse.

Le plaidoyer faisait suite à un règlement de 100 millions de dollars en août pour résoudre les accusations portées contre la société (entièrement distinctes de celles contre ses dirigeants) alors que la nouvelle direction de la bourse – les fondateurs originaux Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed et Gregory Dwyer avaient quitté la société – voulait pour signaler qu’il s’agissait d’un nouveau chapitre.

N’oubliez pas : BitMEX est constituée aux Seychelles, avec ses bureaux principaux à Hong Kong et à Singapour. Hayes et Delo résidaient au large.

Mais ces règlements signifient que le dossier de l’accusation contre BitMEX, et celui séparé contre Hayes et Delo, ne seront jamais testés devant les tribunaux. (Reed et Dwyer n’ont pas signalé leur intention de régler.) Certes, les personnes accusées d’un crime ont le droit de conclure un accord de plaidoyer pour régler leur affaire ; les procédures judiciaires sont interminables, les affaires stressantes. Cependant, cet accord signifie toujours que l’ambiguïté autour de l’affaire perdurera et nous ne connaîtrons jamais la force de l’argument du DOJ.

N’oubliez pas que BitMEX n’a ​​jamais accepté la monnaie fiduciaire, contrairement à d’autres échanges. Il n’échangeait que du bitcoin (BTC) jusqu’à récemment. Ce n’est qu’en novembre qu’il a ajouté tether (USDT) à la liste des cryptos acceptées.

Donc, si une institution n’accepte pas réellement la monnaie fiduciaire ou ne lui fournit pas de rampe de sortie, peut-elle être facturée en vertu de la loi sur le secret bancaire ?

L’affaire a introduit un nouveau domaine de jurisprudence pour la BSA, a déclaré Ross Feingold, un avocat basé à Taipei et consultant en risques politiques, au début de l’affaire.

Feingold, qui avait auparavant été conseiller juridique interne de la Royal Bank of Scotland, de la Deutsche Bank et de JPMorgan à Hong Kong, a souligné que cela aurait constitué un précédent pour la BSA car cela aurait été l’une des premières utilisations de la loi sur le secret à l’encontre d’une institution financière non bancaire.

Avant BitMEX, la loi sur la confidentialité a été utilisée en 2018 contre une société appelée Central States Capital Markets, qui avait des lacunes similaires dans son régime KYC/AML comme BitMEX. Mais cette affaire s’est terminée par un accord de poursuites différées où le CSCM a accepté de modifier ses procédures en échange d’aucune accusation.

Braden Perry, ancien avocat chargé de l’application de la loi sur la Commodity Futures Trading Commission et maintenant associé chez Kennyhertz Perry, a déclaré à l’époque qu’il s’agissait d’un « territoire dangereux pour la CFTC ».

« La vision de plus en plus élargie de la CFTC de sa juridiction sera probablement remise en question, en particulier contre les bourses offshore et les participants qui ont des liens limités avec les États-Unis », avait-il déclaré à l’époque.

Mais tout cela n’a jamais été testé devant les tribunaux. La loi sur le secret bancaire pourrait-elle s’appliquer lorsque l’institution en question n’est pas une banque et ne s’occupe même pas de devises ? La CFTC peut-elle réguler un marché basé à l’étranger et ne ciblant pas spécifiquement les résidents américains ? (Bien qu’il y ait eu des inquiétudes concernant le régime de blocage IP qui fuit de BitMEX, il n’a pas non plus fait de publicité.)

Nous ne saurons pas comment le tribunal statuera car l’affaire contre BitMEX et les affaires séparées avec Hayes et Delo ont été réglées. La preuve de l’accusation ne sera pas testée dans la nature contradictoire d’une procédure judiciaire. Certaines de ces questions pourraient trouver une réponse dans l’affaire à venir impliquant la Securities and Exchange Commission des États-Unis et Terraform Labs.

Terraform Labs affirme que l’agence n’avait pas compétence sur le PDG Do Kwon lorsqu’il a reçu une assignation à comparaître lors d’une conférence à New York, car ni l’entreprise ni Kwon ne résident aux États-Unis. Les avocats de Terraform Labs soutiennent que ce n’est pas parce que des résidents américains ont accédé aux services de l’entreprise qu’il y a eu une « utilisation délibérée ». Les avocats ont cité la jurisprudence antérieure (Royalty Network Inc. c. Disant.com) que prétendre que parce qu’un site Web est disponible sur un marché ne signifie pas qu’il s’agit d’une « tentative délibérée de profiter du marché ».

Que Hayes, et al. n’ont pas eu leur journée au tribunal est une honte. Sous un examen minutieux, les arguments du gouvernement contre eux n’étaient peut-être pas aussi solides qu’il y paraissait.

Oui, Hayes s’est moqué des autorités américaines : l’acte d’accusation initial citait des commentaires qu’il avait faits au Tangle à Taipei disant que les autorités seychelloises pouvaient être « soudoyées avec des noix de coco » et assimilaient le fait de traiter avec les régulateurs de New York à de la sodomie forcée.

Finalement, cette partie de la soumission a été bloquée par un juge et à juste titre pour que tout le monde dans le public puisse voir qu’il s’agissait d’une blague dirigée contre le professeur de l’Université de New York Nouriel Roubini, son adversaire acariâtre du débat sur scène.

Mais le fait que ce commentaire ait été souligné par les procureurs montre que c’est peut-être l’ego de Hayes qui les a dérangés. Avoir un ego n’est certainement pas un crime.

L’avis du technicien

Le graphique quotidien de Bitcoin montre le support/résistance, avec le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) a connu une forte inversion jeudi et a prolongé ses gains jusqu’à vendredi. Pour l’instant, la pression de vente s’est estompée, ce qui signifie que les acheteurs pourraient rester actifs entre 30 000 et 46 000 dollars.

BTC est revenu au-dessus de 38 000 $ et a augmenté de 6 % au cours des dernières 24 heures. Vendredi, la crypto-monnaie était en baisse de 2% par rapport à la semaine précédente, ce qui signifie que le récent rebond n’avait pas modifié la tendance à la baisse à court terme. Dimanche, le bitcoin était tombé en dessous de 37 500 dollars alors que la guerre en Ukraine s’intensifiait.

L’action des prix de jeudi a déclenché des signaux initiaux d’épuisement à la baisse, selon les indicateurs DeMARK, similaires à ce qui s’est produit le 24 janvier, qui a précédé une hausse de 30 % des prix. Pourtant, dans les marchés baissiers, les signaux de contre-tendance peuvent être brefs ou invalides selon l’état des lectures de momentum à long terme. Actuellement, le momentum reste négatif sur les graphiques hebdomadaires et mensuels.

Une résistance immédiate est observée à 40 000 $, ce qui pourrait bloquer le rebond actuel des prix. Il y a une résistance plus forte à 46 700 $, ce qui a plafonné les mouvements à la hausse plus tôt ce mois-ci.

Événements importants

14h30 HKT/SGT : Balance commerciale des biens des États-Unis (préliminaire de janvier)

14 h 30 HKT/SGT : stocks de gros aux États-Unis (préliminaire de janvier)

15 h 45 HKT/SGT : indice des directeurs d’achat américains de Chicago (février)