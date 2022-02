AVAX présente une opportunité d’achat avant qu’Avalanche n’atteigne 110 $ | Cryptomonnaie

Le prix AVAX poursuit son rallye depuis les plus bas de jeudi jusqu’à la session de vendredi.

L’opportunité d’entrée haussière confirme deux modèles haussiers Point et Figure.

Les perspectives au niveau actuel sont haussières, mais des risques baissiers subsistent.

Le prix AVAX a développé un nouveau plus bas plus haut sur le graphique des points et des chiffres, donnant à de nombreux commerçants de points et de chiffres la confirmation nécessaire pour regarder le côté long du commerce. À la suite de l’action actuelle des prix, une nouvelle configuration probable d’entrée longue est apparue.

Le prix AVAX devrait revenir dans la zone de 110 $

Le prix AVAX a une nouvelle opportunité d’entrée longue sur son graphique point et figure d’inversion de 2,00 $ / 3 cases. L’entrée confirmerait simultanément deux événements haussiers. Tout d’abord, l’entrée confirmerait un modèle Bear Trap. Deuxièmement, et surtout, l’entrée générerait une cassure au-dessus de l’angle actuel du marché baissier et convertirait AVAX en un marché haussier.

La configuration hypothétique des échanges longs est un ordre d’achat stop à 86 $, un stop loss à 78 $ et un objectif de profit à 110 $. L’objectif de profit est dérivé de la méthode de l’objectif de profit vertical et représente une récompense de 3: 1 pour la configuration du risque. De plus, un stop suiveur à deux cases aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée.

Cette configuration commerciale n’est plus valide si les impressions Os sont inversées avant l’entrée.

Malgré la configuration haussière du graphique Point and Figure, le prix et les traders d’AVAX entrent dans le week-end, qui pourrait être plus volatil que prévu en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Parfois, le meilleur commerce est pas de commerce du tout, surtout lorsqu’il existe tant d’inconnues importantes pendant les périodes de négociation hors pointe.