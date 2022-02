Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : BTC et ETH évitent les plus bas, le support des allusions est là | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin revient à l’intérieur du nuage Ichimoku, atténuant une grande quantité d’élan baissier.

Le prix Ethereum imprime un chandelier hebdomadaire qui montre clairement une poussée haussière imminente.

Le prix du XRP est relativement inchangé malgré la volatilité à l’échelle du marché.

L’action des prix du bitcoin est le baromètre du marché global des crypto-monnaies, et son retour dans le nuage Ichimoku est positif. De même, le prix d’Ethereum a récupéré près de 20 % des creux du crash de jeudi, piégeant un grand nombre de vendeurs à découvert dans le processus. Le prix du XRP devrait clôturer la semaine en baisse, mais dans une zone de valeur antérieure.

Le prix du Bitcoin tente de développer un support

Hier, l’action des prix du Bitcoin a connu l’une des activités les plus volatiles et les plus sauvages de ces derniers mois. La condition la plus critique que Bitcoin doit maintenir, avant le week-end, est de rester au-dessus de l’intérieur du nuage Ichimoku. Que les fermetures quotidiennes doivent être supérieures à Senkou Span A.

Malgré les craintes concernant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Bitcoin a développé des niveaux techniques très haussiers. Par exemple, la semaine dernière, le seuil auquel Bitcoin devait clôturer pour confirmer une cassure Ideal Bull Ichimoku était au niveau de prix de 49 500 $. Cette semaine, ce seuil a considérablement baissé à 42 600 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Cependant, des risques de baisse subsistent, et s’il y a une clôture quotidienne à ou en dessous de 36 800 $, alors une cassure idéale baissière Ichimoku confirmée se produirait. En conséquence, le prix du Bitcoin pourrait descendre en dessous du niveau de prix de 30 000 $ dans ce scénario.

Le prix Ethereum piège les traders, les vendeurs à découvert entrant dans la zone de douleur maximale

Le prix d’Ethereum ressemblait certainement à une opportunité de vente à découvert de premier ordre au début de la semaine. La force douteuse du niveau de support de 2 500 $ a attiré un grand nombre de nouveaux vendeurs à découvert.

L’action des prix résultant de la vente massive de jeudi a généré un rallye massif de 20 % qui s’est prolongé jusqu’à la séance de vendredi. Les traders tentent de pousser le prix d’Ethereum à une clôture au-dessus du nuage Ichimoku, où ETH a ouvert le chandelier hebdomadaire actuel.

Si les traders terminent une clôture au-dessus du nuage Ichimoku, le prix d’Ethereum ciblera probablement le prochain niveau de résistance, le Tenkan-Sen hebdomadaire à 3 700 $. Cependant, des risques baissiers subsistent – cela est particulièrement vrai avec la volatilité moyenne du week-end et l’invasion russe coïncidant.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo ETH/USD

Une clôture en dessous du nuage hebdomadaire d’Ichimoku à 2 325 $ ou moins compléterait une cassure baissière idéale d’Ichimoku sur le graphique hebdomadaire – cela déclencherait probablement un crash rapide jusqu’à la zone de valeur de 1 800 $, invalidant toute perspective haussière à court terme.

Le prix du XRP a rebondi de plus de 15 % par rapport à la vente de jeudi, l’achat est toujours en baisse pour la semaine

Le prix XRP est sur le point de clôturer la semaine entre 4% et 6% en baisse par rapport à l’ouverture, mais toujours dans la fourchette de l’ouverture de la semaine précédente. Ripple a ouvert la semaine dernière à 0,76 $ et pourrait clôturer cette semaine à près de 0,75 $ – un niveau psychologique élevé. Dans l’ensemble, relativement inchangé.

La voie vers des conditions haussières et une cassure haussière reste difficile pour le prix XRP. Pour confirmer une cassure haussière au sein du système Ichimoku, les haussiers devraient pousser le XRP à sa fin au-dessus de tous ces niveaux de résistance :

L’hebdomadaire Kijun-Sen à 0,98 $. Le point de contrôle du volume 2021 étendu à 1,05 $ Senkou Span B à 1,08 $. Senkou Span A à 1,14 $.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo XRP/USDT

Si les acheteurs peuvent atteindre une clôture au-dessus de ces quatre niveaux de résistance, XRP dispose d’un vaste espace ouvert pour courir plus haut. Les risques de baisse devraient être limités au retracement de Fibonacci de 61,8 % près du niveau psychologiquement important de 0,50 $.