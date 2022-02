Les traders de Crypto.com tentent de briser la résistance qui pourrait ramener le CRO à 0,50 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com prolonge le rallye d’hier jusqu’à la clôture de cette semaine.

Deux grappes de résistance à court terme s’avéreront difficiles à briser pour les traders.

Un retour à 0,50 $ serait la première étape pour revenir à des sommets historiques.

L’action des prix de Crypto.com a connu le même rallye que de nombreuses crypto-monnaies depuis jeudi. À l’heure actuelle, le CRO est stoppé contre le premier des deux groupes de résistance qui doivent être brisés.

Le prix de Crypto.com doit fermer à l’intérieur du nuage Ichimoku s’il fait face à une nouvelle pression de vente

Le prix de Crypto.com a augmenté de près de 20 % par rapport à son creux de jeudi à 0,35 $. Cependant, cet élan risque de s’essouffler. CRO teste actuellement le premier des deux groupes de résistance – le bas du nuage Ichimoku (Senkou Span A) et le Tenkan-Sen quotidien à 0,415 $.

Si le prix de Crypo.com peut clôturer à 0,415 $ ou plus, il reviendra dans le nuage Ichimoku. Si le Cloud représente la volatilité et l’indécision, c’est néanmoins le niveau le plus proche qui pourrait servir de support au CRO.

Si l’élan porte le prix de Crypto.com au-dessus de 0,415 $, alors la route vers 0,50 $ devient beaucoup plus gérable – jusqu’à 0,445 $ où le retracement de Fibonacci à 50 % et Kijun-Sen existent. Après cela, les haussiers doivent atteindre une clôture quotidienne au-dessus du nuage Ichimoku à 0,51 $ ou plus pour confirmer une nouvelle phase d’expansion haussière.

Graphique quotidien CRO/USDT Ichimoku Kinko Hyo

L’échec de la fermeture à l’intérieur du nuage Ichimoku pourrait être extrêmement baissier et signaler que la pression de vente reprendra. Un retour à 0,32 $ serait très probable, avec une forte possibilité de franchir 0,32 $ et de chuter rapidement vers la zone de support primaire suivante près de 0,25 $. Dans ce scénario, toute perspective haussière future serait invalidée.