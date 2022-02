La cassure haussière du Litecoin pourrait générer un pic de 30% pour LTC | Cryptomonnaie

Litecoin complète simultanément deux puissants modèles Point et Figure.

Un pic substantiel plus élevé et un retour à un marché haussier sont de plus en plus probables.

Des risques baissiers existent cependant.

Le prix du Litecoin présente une opportunité d’achat avant sa prochaine poussée majeure. La combinaison des deux modèles d’inversion haussière suggère qu’il pourrait être sur la bonne voie pour dépasser la zone de valeur de 125 $ lors d’une cassure confirmée.

Le prix du litecoin confirme deux schémas d’entrée haussiers dans son graphique Point and Figure

L’action des prix du litecoin a fait face à une immense pression de vente jeudi, chutant de plus de 13%. Et tout comme le reste du marché de la crypto-monnaie, Litecoin a connu une reprise substantielle. Malheureusement, les acheteurs n’ont pas pu récupérer toute la perte, mais LTC a clôturé modérément en baisse pour une perte de 1,2 %.

Les scies sauteuses dramatiques dans l’action des prix sont une puissante combinaison de modèles Point et Figure, générant l’une des opportunités d’entrée les plus idéales pour le prix Litecoin en quelques mois.

La configuration longue théorique pour le prix du Litecoin est un ordre d’achat stop à 110 $, un stop loss à 105 $ et un objectif de profit à 134 $. L’entrée confirme deux modèles Point et Figure. Le premier est un Triple-Top Breakout; le second est un piège à traders. La combinaison des deux modèles s’exécutant simultanément exacerbe la probabilité d’une poussée haussière soutenue vers le haut.

LTC/USD 1,00 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

La configuration longue représente une récompense de 6,25: 1 pour le risque avec un objectif de profit implicite de 23% après l’entrée. Un stop suiveur à trois cases aiderait à protéger tout profit réalisé après le déclenchement de l’entrée. De plus, il est peu probable que l’objectif de profit du prix du Litecoin soit atteint dans une ou même deux colonnes. Les traders doivent s’attendre à une résistance initiale contre la ligne de tendance du marché baissier actuellement proche de 115 $.